Віктор Романюк: Засуха зірвала вибори на 94-му окрузі за п’ять мільйонів доларів

На прохання української сторони опозиціонера затримали в Мілані, але вже за тиждень звільнили з-за ґрат. Сьогодні Романюк готується до перевиборів за 2500 тисячі кілометрів від дому. Але запевнив УНІАН, що готовий боротися за перемогу, навіть перебуваючи в Італії.

Ви вдруге стали кандидатом від «Батьківщини» по 94 окрузі на Київщині. Чи не виникне у вас проблем із можливістю балотуватися, оскільки над вами нависла кримінальна справа по «Індару», підприємству, яке виробляє інсулін для діабетиків, через яку, власне, ви були змушені виїхати до Італії?

Цю кримінальну справу слідчий Максим Зінорук написав на одному листку, без документів, без будь-якої доказової бази… 30 січня порушили кримінальну справу, а вже 1 лютого винесли постанову про притягнення в якості підозрюваного. Це пахне, щонайменше, 37-м роком. В суді визнали «творчість» слідчого незаконною, і я звернувся до Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності пана Зінорука за фальсифікацію матеріалів кримінальної справи.

Що стосується «Індару», то там справа тягнулася з 2008 року і двічі закривалася в судовому порядку. Але що хлопці придумали через п’ять років? Якщо коротко, то мене звинуватили в тому, що я мав наміри вкрасти майно «Індару» (на 40 мільйонів гривень, – УНІАН). Не вкрав, але ніби «хотів». Правда, з 17 заводів, які входили до управління Міністерства охорони здоров’я, всі – або вкрадені, або збанкрутіли. Один «Індар» залишився в державному управлінні завдяки нашим діям. Мабуть, саме за це мене і хочуть покарати, щоб не подавав поганих прикладів.

З чим пов’язуєте цю справу?

Винятково з виборчою кампанією. Якби її не було, про кримінальну справу ніхто би ніколи не згадав. Я думаю, що Засуха, традиційно, заплатила за це гроші. Для прикладу, кампанія тільки по зриву виборів на 94 окрузі обійшлася їй десь в п’ять мільйонів доларів.

Звідки така інформація?

Від її оточення. Вона тільки 8 мільйонів гривень взяла кредиту в банку, щоб всі хабарі по судах роздати, в окружну виборчу комісію занести. В Україні сьогодні – атмосфера тотальної нечесності і непрозорості. Я отримав 40 тисяч голосів виборців, але мою перемогу просто вкрали. В тому числі, завдяки участі членів ОВК. Вони голосували всупереч закону, здоровому глузду. Хіба вони так просто це робили? Зрозуміло, що їм за це платили гроші. Я звертався до Генпрокуратури щодо таких дій членів виборчої комісії. Більше п’яти місяців моя боротьба не припиняється. В судах близько трьохсот моїх звернень. Хлопці з команди працюють, щоб притягнути їх до відповідальності. Але поки безрезультатно…

Повернемось до вашої можливості балотуватися в нардепи. Один із кандидатів від опозиції по проблемному округу в Первомайську Аркадій Корнацький заявив, що за законом, аби балотуватися в народні депутати, можна перебувати за кордоном не більше 180 днів. Ви, якщо не помиляюсь, перевищили цей ліміт?

Під час виборчої кампанії я детально вивчав це питання, бо мене постійно переслідували.

Тим більше, в судах це питання підіймалося по Андрію Шевченку. Було встановлено, що ця норма не потрібна для виборчої кампанії. До того ж, законодавство встановлює, що якщо є поважна причина, тоді це не враховується. В мене вона є.

Але ж ви зараз не можете повернутись в Україну...

Так. Мене закриють в буцегарні і я буду спілкуватися з слідчим Зіноруком. Дійсно, щодо мене діє запобіжний захід у вигляді арешту. Якщо я з’являюсь в Україні, опинюсь в Лук’янівці. А СІЗО у нас – не найкраще місце в країні, де можна реалізувати свій потенціал. Однак, як тільки питання із закриттям кримінальної справи буде вирішене, я відразу повернусь додому. Хоча, якби слідство було об’єктивним, мені не потрібно було б нічого доводити. Якщо ж цього немає, то навіть якщо я буду нардепом чи Ісусом Христом, нічого не допоможе.

Можуть вас в такому разі взагалі висувати кандидатом в депутати?

Суб’єктом висування буде партія «Батьківщина». Вона подає список і ЦВК його реєструє. Моя присутність не обов’язкова. Тим більше, зараз у Європейському суді наша скарга про порушення на виборах 28 жовтня. Швидше за все, і по кримінальній справі треба йти туди.

Але ж Євросуд може розглядати її місяцями, а то й роками…

Паралельно я буду все робити, щоб кримінальна справа була закрита. Сьогодні є всі підстави для цього.

Яким чином будете проводити виборчу кампанію, якщо Верховна Рада визначиться з датою перевиборів у проблемних округах, а ви до того часу не зможете спокійно повернутися в Україну?

Ми живемо в 21 столітті. Технології багато що дозволяють. Тому ми зараз думаємо, як це все організовувати.

Спілкуватиметесь з виборцями по скайпу?

Чому б ні? Варіант.

«Якщо хтось захоче сфальсифікувати вибори і заплатить за це гроші, це зроблять і вдруге»

З перевиборами в проблемних округах зволікають вже більше півроку. Що стало причиною, що саме зараз їх призначення набуває все більш реалістичних обрисів?

Те, що перевибори відбуваються – це абсурд. Коли почалася тема з перевиборами, я був категорично проти. Бо, зокрема, по нашому округу є можливість встановлення результатів голосування, є оригінали протоколів і виборчі бюлетені. І «футбол» у форматі «ЦВК –Верховна Рада – Конституційний Суд» – це винятково для того, щоб затягнути час. Але мені здається, що цю тему зараз підняли, бо це було включено до переліку питань щодо угоди про Асоціацію з ЄС.

Взагалі в цій темі вже давно пора поставити крапку. Хоча говорити про те, коли ці вибори можуть відбутися – це як ворожити на кавовій гущі. Очевидно, що Партія регіонів хоче провести їх у серпні, бо це якраз період відпусток. Країна спить. Легше махлювати. Бо не варто розраховувати, що з Партією регіонів можна буде грати по-чесному.

Але ж очевидно, що цього разу увага до проблемних округів з боку міжнародної спільноти буде прискіпливішою.

В ніч виборів у мене на окрузі були троє міжнародних спостерігачів. Пам’ятаю вираз обличчя канадців, які не розуміли, що відбувається. Мене ось що ще дивує: ті, хто фальсифікував вибори на 94 окрузі, в довірливих розмовах мене вітали і казали, що ми за вас, розуміємо, що ви перемогли, але виконуємо свою роботу… Що це означає? Виходить, людина в будь-який момент може продатися і перефарбуватися в інший колір. Тому я думаю, що скільки б міжнародних спостерігачів не було, при нинішній тотальній корумпованості і безкарності в країні, якщо хтось захоче сфальсифікувати вибори і заплатить за це гроші, це зроблять і вдруге. Тим більше, всі суди у нас сьогодні – продажні. Найбільше зло, яке вчинив Янукович і його команда – це знищення системи судової влади. Раніше вона хоч якось «дихала на ладан», а тепер – вмерла. Залишилися лише декорації. І приклад на 94 окрузі показав, що на судову гілку влади не слід розраховувати. Її немає. Є тіла в мантіях, які виконують вказівки і все.

Після парламентських виборів опозиціонерам закидали, що вони «здали» 5 округів. В тому числі, той, по якому ви балотувалися. Вважаєте, вашу перемогу достатньо захищали?

В мене на окрузі постійно були Андрій Пишний, Віктор Олійник, Володимир Полочанінов. З Яценюком ми постійно на зв’язку були. Кличко особисто приїжджав. Тому не можу сказати, що не було підтримки. Ми ж не мали там, вибачте, фізично битися, щоб довести свою правоту. Нас би відразу притягли до кримінальної відповідальності. Ми могли діяти тільки в публічній площині і за підтримки громадськості. Іншого варіанту не було. Якби ми жили у правовій державі або мали мінімальні гарантії, що не буде упередженого правосуддя, діяли б по-іншому. Тому нікого ні в чому не звинувачую.

Головне, що ця тема висвітлювалася в мас-медіа. Саме публічність процесу була дуже важливою. Бо пам’ятаю, коли захоплювали «Індар» і туди увірвався «Беркут», я запросив журналістів. Приїхали сім телеканалів. Кажемо журналістам: «Джарти захопив завод». А вони: «О, ні... це політика… До побачення. Нам це не цікаво».

Які висновки зробили для себе після виборчої кампанії?

Під час цієї кампанії я вперше стикнувся з нинішньою виборчою системою і зрозумів, що в Україні протоколи, комісії… все купується. Тому єдиний вихід – електронне голосування. Крапка. Все інше в українських реаліях перетворюється на заробляння грошей для одних, і на жах і тортури для інших, коли людей з дільничних віборчкомів тримали в ОВК по кілька днів і коли вони просто спали на підлозі, щоб здати протоколи…

«В Україні великий феодал за допомогою судів і погроз з’їдає меншого»

Поки ви боретесь в Італії з українською Фемідою, ваш головний конкурент по округу Тетяна Засуха успішно розширює свій агробізнес…

Це не просто розширення бізнесу, а залякування і поглинання кількох великих господарств. В Україні зараз панують поняття бастардного феодалізму, коли великий феодал за допомогою судів, погроз з’їдає меншого феодала. Це дикунство, а Засуха – типовий феодал.

Але чим більше стає в неї власності, тим більше вона потребує захисту. Депутатський мандат став для неї ще потрібнішим…

Це правда. Адже в Україні бізнес можливий лише в тому разі, якщо в тебе є влада. Якщо в тебе є бізнес, який зачіпає певне коло інтересів, має обороти, він має бути зав’язаний на владі. Інакше тебе з’їдять.

До речі, раніше ви говорили про те, що ваш бізнес в Україні повністю заблокований. Що з ним тепер?

Я був директором підприємства ТОВ «МАКО», яке займається біотехнологіями. Але його вже немає, бо хлопці приїхали, порізали обладнання і зникли. В результаті 70 людей тратили роботу. Після цього в Україні в мене з бізнесом баста.

Так от, щодо Засухи і потребі у мандаті. Якщо почнеться кампанія, не боїтесь ще більшого тиску? Адже боротьба буде ще жорсткішою.

Я до цього морально готовий.

Скажіть, а до виборів чи після них Засуха якось намагалась домовитись, щоб ви їй не заважали?

Мені це не цікаво. Що це (отримання винагороди за визнання своєї поразки, - УНІАН) змінить в моєму житті? В нас стереотип, що якщо ти маєш статки, ти щасливий. Це ілюзія. До грошей, до положення треба бути теж готовим. Треба мати певне виховання, рівень освіти. Чому в Америці, Європі існує традиція передавати спадщину після 30-40 років? Бо людина має дозріти до цього морально і фізично.

Чому сьогодні владі вигідне бідне суспільство? Бо ним легко маніпулювати. Влада все робитиме для того, щоб люмпенізувати суспільство, щоб зробити його максимально бідним і сірим, щоб було менше в Україні інтелектуалів, середнього класу, який міг би сказати своє слово. Право вибору заможної людини важко купити. Бо вона знає, чого хоче. А бідна людина думає, як елементарно фізично вижити в умовах дикого феодалізму.

До парламентських виборів ви були мало кому відомим кандидатом від «Батьківщини». Натомість Засуху всі знали, як дружину одіозного губернатора Київщини, землевласницю, народного депутата. Але в результаті саме ви отримали значну підтримку виборців. Чим поясните цей феномен?

Засуха дійсно мене недооцінила. Але я робив свою роботу. Я їздив по селах, спілкувався з людьми, вів живу розмову з ними. І з цієї кампанії виніс кілька тез, за допомогою яких можна змінити ситуацію в країні. Вихід лише один – нам треба пройти час різкого підняття підприємницької активності широких верств населення. Кожна людина має реалізуватися через власну ініціативу.

Ви вірите в те, що влада дасть можливість розвиватися малому і середньому бізнесу?

В країні – черговий переділ влади а разом з нею і власності. Але зараз такий час, коли все дуже швидко змінюється. Питання в тому, що зараз підростають люди, які вже народилися не в Радянському Союзі. Головне завдання мобілізувати людей навколо хороших і зрозумілих ідей та цілей.

В самій Партії регіонів кулуарно зізнаються, що Тетяну Засуху навряд чи будуть вдруге висувати кандидатом від влади під час перевиборів. Називають прізвища віце-прем’єра Юрія Бойка, губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Готові з ними позмагатися? Це ж серйозні важковаговики…

Для мене постать не має особливо значення, хто б це не був. Якщо людина сьогодні входить до складу чинної влади, це вигідно, але дуже соромно. Бо за останні три роки основний слоган правлячої партії чітко викристалізувався в двох словах – «красти» і «брехати». І всі, хто збираються під цими знаменами, мають чітко слідувати цьому.

Що в Італії кажуть про ситуацію в Україні?

Коли я потрапив до в’язниці «Сан Вітторе», наглядачі постійно розпитували мене про справу Тимошенко, про Януковича. В свідомості середнього європейця Янукович – це злий дядько, який взяв милу жінку і посадив у в’язницю і знущається над нею. Ось вам і бренд країни…

Ольга Смалюхівська