Депутати цілувалися, реготали, плювалися (фоторепортаж)

Сьогодні у Києві відкрилася перша сесія Верховної Ради шостого скликання. Коаліцію так і не створили, але демаршу не уникнули... Попрощалися не то до вівторка, не то до четверга...

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