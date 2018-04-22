Депутати цілувалися, реготали, плювалися (фоторепортаж)
16:33, 23 листопада 2007
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Сьогодні у Києві відкрилася перша сесія Верховної Ради шостого скликання. Коаліцію так і не створили, але демаршу не уникнули... Попрощалися не то до вівторка, не то до четверга...
Сьогодні у Києві відкрилася перша сесія Верховної Ради шостого скликання. Емоцій було багато: цілувалися, обнімалися, сміялися (давно ж не бачилися!), журилися, обурювалися (коаліцію так і не створили...), розглядали нові строї (Тимошенко одягнула своїх у нову форму). Не обійшлося без демаршу: помаранчеві вийшлиіз залу, зачувши прощальне слово Мороза. Попрощалися не то до вівторка, не то до четверга...
Мороз востаннє скористався цією трибуною, щоб затаврувати Ющенка та всіх своїх колишніх соратників з Майдану
Бютівці прийшли всі в білому й по черзі цілували Юлію Тимошенко
Тимошенко співчуває Кириленку, позиції якого дуже непевні: поки що не всі колеги з фракції НУ-НС підтримують його кандидатуру на посаду спікера
Тимошенко і Жванія. Без коментарів
Колишні президенти чекають поповнень у своїх лавах.
Віце-прем`єри Рибак, Табачник і Азаров вітають одне одного зі складенням повноважень членів уряду
У лавах "донецьких" - піднесення: вони не вірять у демократичну коаліцію
Янукович сподівається, що коаліціяда затягнеться і він ще довго сидітиме в кріслі голови уряду
Янукович традиційно обіцяє якусь дещицю Симоненку
Луценко видивляється знайомих серед новообраних депутатів
Клюєв (ПР) цілується зі Жванією (НУ-НС). Юля усе бачить, усе чує
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Депутати спостерігають за біло-червоним вбранням бютівців
Спіч Мороза так образив НУ-НСів та БЮТівців, що у декого руки самі тяглися до цигарок
У кулуарах: міністру транспорту Рудьковському вже нема чого втрачати. Можна відволіктися від міністерських буднів заради загальнолюдських цінностей
Фото Євгена Орловського, Дмитра Стаховського/УНІАН
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