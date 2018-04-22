Депутати цілувалися, реготали, плювалися (фоторепортаж)

Депутати цілувалися, реготали, плювалися (фоторепортаж)

16:33, 23 листопада 2007
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Сьогодні у Києві відкрилася перша сесія Верховної Ради шостого скликання. Коаліцію так і не створили, але демаршу не уникнули... Попрощалися не то до вівторка, не то до четверга...

Сьогодні у Києві відкрилася перша сесія Верховної Ради шостого скликання. Емоцій було багато: цілувалися, обнімалися, сміялися (давно ж не бачилися!), журилися, обурювалися (коаліцію так і не створили...), розглядали нові строї (Тимошенко одягнула своїх у нову форму). Не обійшлося без демаршу: помаранчеві вийшлиіз залу, зачувши прощальне слово Мороза.  Попрощалися не то до вівторка, не то до четверга...

Ображений спіч Мороза образив НУ-НСів та БЮТівців. Ті організовано покинули залу

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Фото Євгена Орловського, Дмитра Стаховського/УНІАН

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