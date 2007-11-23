Турчинов призначив збір БЮТ у Раді на вівторок

Заступник керівника фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що наступне засідання Верховної Ради VI скликання відбудеться у вівторок, 27 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Верховній Раді, коментуючи оголошення головуючої на засіданні ВР представника Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада.

О.ТУРЧИНОВ вважає, що таке поведінка одного з лідерів Партії регіонів є свідоцтвом їх слабкості.

«Ми вважаємо, що парламент має працювати відповідно до Конституції, тобто наступне пленарне засідання буде у вівторок. Якщо у когось буде бажання не прийти до парламенту – це їхня справа», - додав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, якщо фракція Партії регіонів не з`явиться на наступне чергове засідання у вівторок, то засідання вестиме народний депутат із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Роман ЗВАРИЧ.

«Відповідно до нашої домовленості засідання вестиме депутат ЗВАРИЧ у зв`язку з тим, що тимчасова президія ухвалила рішення про ведення засідання членами президії в алфавітному порядку – тобто, перша йде БОГАТИРЬОВА, потім – ЗВАРИЧ», - пояснив представник БЮТ.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ назвав провокацією Партії регіонів рішення про перенесення засідання Верховної Ради України на четвер.

«На жаль, перший робочий день парламенту завершився банальною провокацією депутатів фракції Партії регіонів, яка, не маючи рішення тимчасової президії або робочої групи, самовільно, тільки за дорученням своєї фракції, ухвалила рішення про перенесення засідання з вівторка на четвер», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Представник БЮТ нагадав, що, відповідно до Регламенту Верховної Ради, рішення про зміну дати проведення чергового засідання може ухвалюватися тільки в результаті голосування.

«Ви бачили, що без обговорення цього питання на тимчасовій президії, без обговорення на робочій групі, без голосування – це чиста провокація. Таким же чином вона (Раїса БОГАТИРЬОВА – УНІАН) могла ухвалити рішення, що Верховна Рада збереться на засідання через рік, через п`ять років. Це просто несерйозно», - сказав він.