8 депутатів НУ-НС не підтримали коаліцію (список)

8 народних депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” досі не підписали угоду про створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Верховній Раді розповідають журналістам депутати з фракції НУ-НС.

За їхніми словами, угоду не підписали Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ та Ігор ПАЛИЦЯ.

Представник НУ-НС Давид ЖВАНІЯ офіційно підтвердив журналістам, що не всі депутати поставили свої підписи під угодою про створення коаліції. Однак, за його інформацією, таких депутатів 5-6, а не 8. На його переконання, до 17.00 під угодою будуть зібрані підписи всіх депутатів НУ-НС.

Д.ЖВАНІЯ нагадав, що під час учорашньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО, жоден з тих депутатів не висував застережень до коаліційної угоди.

«Сьогодні вони намагаються в угоді щось там знайти. Я не вірю в аргументи, які вони наводять», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

За його словами, наприклад, С.ДОВГИЙ не підписує угоду, оскільки боїться, що коли лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стане прем’єр-міністром, його син, який обіймає посаду секретаря Київради, матиме проблеми.

«Він має через це переступити, у нього є син в місті, і він боїться, що Ю.ТИМОШЕНКО стане прем’єр-міністром. Так і треба говорити, а не намагатись знайти щось в угоді», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Він переконаний, що ці депутати мають підкоритись партійній дисципліні і підписати угоду, інакше вони повинні відмовитись від депутатських мандатів.

«Є політична культура, вони мають підписати, тому що вони є не лише народними депутатами, а й членами фракції партії», - підкреслив Д.ЖВАНІЯ.

За його словами, якщо ці депутати не підпишуть коаліційну угоду, то «вони мають покинути фракцію, парламент і навіть країну».