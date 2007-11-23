У Верховній Раді стався перший демарш

Наредпи фракцій НУ-НС та БЮТ під час виступу з трибуни екс-спікера ВР Олександра Мороза у повному складі встали та вийшли з сесійної зали. Як пояснив журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО фракції НУ-НС і БЮТ вирішили зробити 10-хвилинну перерву, щоб не слухати деструктивний виступ голови ВР V скликання О.МОРОЗА.

Лідер СПУ розповів, серед іншого, про неправовий спосіб формування парламенту нинішнього скликання. "Результати дострокових парламентських виборів підтверджують, що ця дорога для народу, протиправна авантюра, була задумана для інтересів кількох осіб. Зусиллями, найперше, Віктора Ющенка, українська політика вперше в історії опинилася поза рамками правового поля", - сказав він.

Крім того, він вважає, що новообраний парламент "має перспективу стати не так центром державних ініціатив, як середовищем політичних конфліктів і скандалів, втрачатиме зусилля на подолання чергових інтриг". Серед можливих ризиків для ВР, на думку Мороза, - ймовірний розпуск парламенту напередодні президентських виборів 2010 року.

Після того, як Мороз побажав новобраним нардепам успіхів у роботі та пішов, нашоукраїнці та бютівці повернулися до зали.