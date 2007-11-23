БЮТ вдягнув нову форму від Тимошенко (фоторепортаж)

Ось вже друге (за рахунком) скликання ВР фракція БЮТ відкриває у своєрідній уніформі. Щоправда, з кожним разом вона виглядає все більш, якщо дозволите, доробленою. Якщо на перше засідання ВР V скликання бютівці з`явилися в мішкуватих регланчиках, так би мовити, з серії тих, що «приховують недоліки фігури». То перше засідання Ради VI скликання відзначили светрами з V-образним вирізом у стилі «пригадаємо молодість» - «радянський клерк на роботі».

Деяка утилітарність бютівської форми пояснюється просто. Нардепів ніби-то по фігурі обшивали, але «примірки» звелися до уточнення розмірів. Отже виробники, вочевидь, вирішили не ризикувати занадто вільним або дуже щільним «обляганням». Втім, самі фракціонери задоволені зручністю нової «форми». Євгеній Корнійчук уточнив: "Під такий светр можна і сорочку з краваткою надіти".

Фото Валерія Соловйова / УНІАН