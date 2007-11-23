Нардепи пішли з Верховної Ради (доповнена)

Наступне пленарне засідання Верховної Ради України шостого скликання відбудеться у четвер, 29 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила головуюча на засіданні ВР представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, закриваючи перше пленарне засідання парламенту шостого скликання.

Така заява викликала обурення членів фракції БЮТ, які почали викрикувати, що питання дати проведення наступного пленарного засідання має виноситися на голосування.

Депутати від фракції БЮТ досі не покидають сесійної зали.

При цьому, після завершення перерви, депутати від фракції НУ-НС взагалі не з’явилися у сесійній залі.