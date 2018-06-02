Повінь століття: Східна Європа потерпає від великої води

Велика вода вже затопила половину Чехії, південь та схід Німеччини та частину Австрії, котрі, станом на понеділок, найбільше постраждали від стихії.

Однією із найбільших жертв проливних дощів, котрі привели до суттєвого підвищення рівня води у річках, стало одне із найгарніших та найбільш популярних серед туристів європейських міст – чеська Прага. Чеські медіа повідомляють про значні транспортні труднощі у місті, викликані, зокрема, закриттям метро. Влада, крім людей з підтоплених територій, евакуювала звірів із міського зоопарку. Вода теж затопила прибережні кафе, які, як правило, повні людей.

"Востаннє у Центральній Європі схожа повінь була в 2002 році, коли у Чехії загинуло 17 людей, а збитки склали 26 мільярдів доларів", - повідомляє агентство Reuters.

Міська влада прогнозує, що найбільша хвиля пройде містом у вівторок, зауважуючи, що рівень води не перевищить рекорду досягнутого понад десятиріччя тому.

Польський телеканал TVN24 повідомляє з посиланням на свого кореспондента у Празі, що в ніч з неділі на понеділок вода у "зазвичай лінивій Влтаві" проливала з швидкістю 2,8 тис кубометрів в секунду в той час, коли під час найбільшої в історії країни повені 11 років тому назад цей показник складав 5 тисяч кубометрів в секунду.

За даними телеканалу, велика вода затопила не лише чеську столицю, а половину території країни. З власних домівок евакуйовано понад 3 тисячі людей, влада попередньо оцінює збитки в 1 мільярд доларів. Крім безпосередніх матеріальних втрат, Чехія залишиться без частини прибутків – через прогнозовано менший потік туристів, які тепер вибиратимуть інші країни для поїздок, оскільки у багатьох районах знищена туристична інфраструктура.

Також у Чехії, за останніми даними, зафіксовано найбільше смертельних випадків, які спричинила повінь: шестеро людей з восьми, які загинули у трьох країнах.

Серед загиблих – подружжя, яких знесло разом з будинком, в якому вони перебували, електрик, який намагався відключити трансформатор та ще кілька осіб, котрі потонули або загинули під обвалами будинків.

500-річний рекорд

Кореспондент польського інформаційного агентства РАР з Берліна повідомляє про "драматичну ситуацію" в південних та східних регіонах Німеччини. "Протипаводкові вали не витримують, вода заливає міста та дороги, тисячі людей евакуйовано", - повідомляє агентство.

За його даними, найскладніша ситуація спостерігається у 50-ти тисячному містечку Пассау на кордоні з Польщею, де вода затопила більшу частину історичного центру.

"Річка Дунай, яка протікає через місто, у понеділок близько обіду досягнула висоти 12,5 метрів - рівня, якого не було понад 500 років", - відзначає РАР.

У столиці Саксонії, Дрездені, рівень річки Лаба піднявся до 9 метрів – практично до такого самого рівня, як під час найжахливішої в історії повені 500 років тому.

В Німеччині, як і Чехії, повені ускладнили проїзд не лише у містах, але теж між ними: заблоковані деякі дороги, залізничні шляхи, а також річковий транспорт. В боротьбі з повінню залучено близько 3 тисяч військових, поліцейських та працівників спеціальної технічної служби – THW.

У вівторок найбільш постраждалі від стихії регіони планує відвідати канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Кілька тисяч людей евакуйовано також в Австрії, в тому числі, зі столиці країни, Відня. Рівень води в Дунаю там зріс до 11 з 4 метрів, а із затопленнями, які мають місце в кількох частинах країни, борються кілька тисяч пожежників, котрим допомагають також військові.

У країні не ходять деякі поїзди та ускладнено автомобільний рух, зокрема, на дорогах, котрі проходять з півдня Австрії до півдня Чехії. Оголошено стан стихійного лиха. Загинула одна людей, ще двоє вважається зниклими без вісті.

Допомога для трьох

У Польщі поки що підтоплені лише кілька місцевостей на південному заході країни, але синоптики не прогнозують серйозної повені.

"В зв'язку з прогнозованими опадами високий рівень води поки що буде утримуватися, але, швидше за все, він поступово буде зменшуватися", - сказав на прес-конференції у понеділок головний польський метеоролог Рафал Бонковський.

За даними польських синоптиків, найбільше опадів найближчими днями випаде власне у найбільше підтопленому регіоні країни та в польській частині Карпат на кордоні з Україною.

"Ситуація є досить серйозною, але не такою, як у Чехії чи у Німеччині", - заявив міністр екології Польщі Марчін Королєц, відзначаючи, влада контролює ситуацію.

До великої води натомість готуються в Угорщині. Зокрема, в угорський столиці, через яку проходить Дунай. Гегоргій Баконді, голова Адміністрації з надзвичайних ситуацій, каже, що рівень води може досягнути або навіть перевищити досягнутий під час рекордної повені у 2002 році.

Прес-секретар єврокомісара з питань регіональної політики Шірін Вілер запевнила у понеділок журналістів у готовності Єврокомісії надати фінансову підтримку Чехії, Німеччині та Австрії для подолання наслідків повені.

"Зараз зарано говорити про розмір можливих компенсацій, але ці три країни, як члени Європейського союзу, претендують на те, щоб допомогу отримати", - сказала вона.

Роман Кисіль, Варшава