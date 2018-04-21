Коаліція: серія дев`яноста

Дивовижна формується традиція. Парламент у пленарні дні збирається, щоб лідери фракцій публічно розповіли про подробиці «коаліційних» переговорів з тими деталями, які майже «під ковдрою».

У кулуарах жадібно ловлять офіційні коментарі і неофіційні виступи політиків. Потім президія оголошує перерву в роботі Ради, а наступного тижня ситуація повторюється з точністю до дрібниць.

Про виступи і перли...

Цього разу на пленарному засіданні, як і в попереднього разу, кожний з лідерів фракцій ніби висловив свою версію, що відбувається.

Якщо говорити про того, хто був кращим у сьогоднішніх виступах, то найкрасномовнішим був Петро Миколайович. Його можна зрозуміти: ніколи ще в українському парламенті від комуністів настільки нічого не залежало.

Він почав з того, що оголосив народу: «Ми дивимося дев`яносту серію серіалу про коаліцію. Коаліція формується за принципом товариства з обмеженою кримінальною відповідальністю».. Потім невеликий спіч про те, що «капітал не може поділити країну» і в кінці щось подібне до того, що «треба створити антикризову коаліцію, тому що стабілізаційна привела до того, що в Україні настав стабілізець».

Роман Петрович Безсмертний виступив у дещо втомленому і дуже примирливому тоні, вибачався за те, що з більшістю все так затягнулося, намагався пояснити причини.

Юлія Володимирівна виступала образно. Звичайно, почала з поздоровлення з учорашньою футбольною перемогою, при цьому уїдливо відмітивши, що якби футболісти грали одночасно на двох полях з Іспанією і Саудівською Аравією, то у них нічого б не вийшло. «Наша Україна», на думку Юлії Володимирівни, до обіду веде активні переговори з БЮТ і СПУ, а після обіду так само активно і плідно співпрацює з Партією Регіонів.

Лідер БЮТ тривожно оголосила, що газові сховища порожні. І додала, що «НУ» підготувала два варіанти угод і не буде нічого дивного, якщо вона підпише договори з обома силами.

Микола Янович Азаров, правильно вибраний одним із речників фракції Регіонів, влучно відзначив, що коли вони передавали країну, «газові сховища були повні». Микола Янович оголосив, що якщо коаліція не буде створена, то Регіони залишають за собою право обирати керівництво Верховної Ради.

До 16.00 була оголошена перерва. "Від чого залежить створення більшості?" - з таким риторичним питанням підходили ми до політиків.

Найбільш образно відповів Іван Бокий: «Зараз все залежить від однієї голови, в якій вранці, – одні думки, а увечері зовсім інші».

Чутки і прогнози

За словами Івана Бокого, відразу після першого пленарного соціалісти домовилися з «Нашою Україною», що пост прем`єра і спікера розглядатимуть в одному пакеті, а інші за пропорційним принципом, де СПУ дістанеться три міністерства.

Тарас Чорновіл заявив, що у фракції Тимошенко визріває рішення, об`єднатись з частиною Регіонів і почати процедуру імпічменту. Правда, повірити в це важко, навряд чи Партія регіонів хотіла б, щоб новим президентом стала Юлія Тимошенко.

Двічі довелося почути, що Регіони готові віддати «Нашій Україні» пост прем`єра, а соціалістам крісло спікера. Це потрібно для демонстрації суспільству демократичності більшості. Крім того, Партії Регіонів важливі не посади, а вплив, не показова перемога, а хай і не дуже публічна, але участь у приватизаційних, бюджетних та інших стратегічних процесах. Самі соціалісти перебувають у великому сум`ятті, і готові вже на все, що завгодно.

Ні у кого немає сумніву, що Президент не розпустить Раду, оскільки у разі повторних виборів відсоток «НУ» буде нікчемно малий.

Президент тягнутиме зі створенням коаліції до кінця літа, щоб отримати зневоднену і деморалізовану демократичну парламентську більшість.

Частина грошових котів може покинути Тимошенко, але їй все одно не страшно.

Президент віддасть Юлії Володимирівні пост прем`єра, але готує окремі проекти по усуненню загрози "Тимошенко-президент". Один з них – збереження Юрія Віталійовича на посту міністра внутрішніх справ. Другий - повернення до країни Павла Івановича Лазаренка, і третій – підготовка суспільства до того, що наступного президента вони обиратимуть парламентом. Подібну думку про непряме обрання президента вже якось висловив Євген Кушнарьов.

Ось такі маленькі підсумки на середину дня. Але до вечора ситуація може змінитися, адже, за версією Тимошенко, після обіду Президент зустрічається з Регіонами. Так що почекаємо.

Маша Міщенко