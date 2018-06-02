В. о. голови Тернопільської облради: «На прикладі Тернопільщини вивчають, чи можна обійтись без органу місцевого самоврядування»

Проблеми в раді почалися наприкінці минулого року, коли її голова Олексій Кайда склав свої повноваження, оскільки став народним депутатом. Через брак підтримки депутатського корпусу «свободівцям» (найчисленнішій фракції ОР) не вдалося на його місце обрати представника своєї партії, з того часу вони блокують проведення всіх сесії, вимагаючи довведення до складу ради ще 17 своїх депутатів. Ці ж 17 депутатів не можуть стати до депутатської роботи вже 2 роки – через бездіяльну територіальну виборчу комісію.

За відсутності легітимного голови облради його обов’язки виконує перший заступник – Сергій Тарашевський. З ним спілкуємося про причини колапсу, особливості життя області без чинного бюджету та можливі варіанти подальшого розвитку подій.

– Пішов вже 9-ий місяць, як не функціонує Тернопільська обласна рада. Затяжний колапс…

– Пригадую свою грудневу розмову з Кайдою (Олексій Кайда – нардеп від ВО «Свобода», екс-голова облради, екс-голова обласної організації ВО «Свобода», – УНІАН). Я тоді пропонував: дайте рік спокійно покерувати мені, а далі, якщо будуть незадоволені, то можна буде розглядати варіант із кандидатом від «Свободи». Ось вже скоро минає цей рік, але рік бездіяльності. За цей час всі знають, як я налаштував команду, відновився режим роботи ради в різних питаннях. Ось тільки ми досі не можемо провести сесію. І хоч були важливі приводи: і бюджет, і реорганізація «швидкої допомоги», і поновлення дозволу на користування мисливськими угіддями – втім, пленарні засідання так і не починались. Саботує цей процес ВО «Свобода», мотивуючи свої дії тим, що не введені їхні депутати. Члени ТВК, як вже стало очевидним, не мають намірів заводити нових депутатів. Ми бачимо дві політичні позиції: «Свободи» та трьох провладних партій, члени яких не приходять на засідання ТВК (мова про представників Партії регіонів, Комуністичної партії та Народної партії, – УНІАН). А заручниками залишаються жителі області.

Обласна рада дієва: звернення розглядаються, комісії працюють, але нема головного – сесійних рішень. Зараз я намагаюся вкотре через членів «Свободи» достукатися до Кайди, щоб таки вирішити це питання. За моєю інформацією, Тягнибок сказав вирішувати дану проблему на місці. Є куратор області Кайда Олексій Петрович, який і відповідає за ситуацію. Коли спілкуюся з рядовими членами партії, вони в більшості незгодні з блокуванням облради. Бо самі стикаються з тими питаннями, для вирішення яких необхідно сесійне рішення. Тож не виключено, що ще у вересні «свободівці» таки погодяться прийти на сесію: або щоб працювати, або для здачі мандатів.

– Попри відсутність сесій, ми бачимо, що область живе, якихось масових невдоволень і протестів через відсутність бюджету та інших сесійних рішень немає. Як би це цинічно не звучало, але постає питання: а, може, такий орган, як облрада – взагалі не потрібен?

– Мені здається, що справді – проводиться якийсь експеримент. Зараз згадується виступ Ореста Муца (екс-голова обласної організації Партії регіонів, – УНІАН) на одній із перших сесій новобраної обласної ради. Про те, як він нібито стояв в черзі до партійної каси, а за ним до тієї ж каси стояв… Тягнибок. Це міг бути жарт. Але згодом по всіх господарських питаннях і «Свобода», і «Партія регіонів» голосували однаково, дискусії виникали, лише коли піднімалися питання мови, Почаївської Лаври...

Коли почали блокувати сесії, я запропонував представникам «Свободи»: якщо відкинути тих депутатів, які вийшли з «Єдиного центру», інших перебіжчиків, фракції «Партії регіонів» та «Блоку Литвина», то є 67 голосів. Давайте приймемо бюджет без провладних партій. Не зацікавило. Згодом пропоную – давайте таки проведемо сесію і принагідно дамо оцінку безладам, які відбулися в парку Слави 9 травня. Знову не прийшли. Тоді вийшов уже до обладміністрації із пропозиціями, які були б їй вигідні – не буду конкретно говорити, щоб не розкривати усі карти і не розсекречувати свою тактику. Але і тут не побачив жодних кроків у відповідь.

Значить, обом сторонам вигідна нинішня ситуація, вигідно перед запровадженням адміністративної реформи подивитися, як може прожити область без органу місцевого самоврядування. І наразі вони успішно доводять, що без такого органу обійтися справді можна. В деяких моментах навіть стає «краще», бо ти в ручному режимі керуєш коштами, бачиш, де «караул», де «тече», взяв – там «підлатав», ще десь «підлатав».

Але мені цей експеримент не дуже до вподоби, бо, якщо ми дивимось на Європу, то майбутнє мало б бути саме за органами місцевого самоврядування. Тобто цей експеримент проводиться не в тій площині, мені б більше імпонувало, якби ми пробували моделювати життєдіяльність області із створеним виконкому без голови обладміністрації. Переконаний, нам би це було до снаги.

Наразі ж бачу, що представники «Свободи» з партією влади зацікавлені довести розпочатий експеримент до кінця. Наголошую, що тут є два гравці – і якби хтось один захотів, то колапс облради вже давно би завершився.

Зараз ще, якщо обладміністрації вдасться завести в область трансфер на 50 млн грн., щоб закрити захищені статті до кінця року, то їм залишиться тільки поплескати. Бо виглядатиме, що вони молодці і своє завдання з розподілу коштів в ручному режимі виконали.

– Але при цьому через відсутність бюджету залишаються ж непрофінансованими чимало проектів…

– Не пішли гроші на капітальні ремонти, на дороги, на допомоги людям, на доплати ветеранам ОУН-УПА. Раніше малозабезпечені могли із фонду, який закладали на матеріальну допомогу від депутатів, отримати 200-500 грн на свої потреби. Сьогодні люди, яким, скажімо, необхідні кошти на лікування, приходять до нас, і вони в розпачі, бо цього року вони допомоги не отримали. Більше того, «зекономлені» в такий спосіб кошти, а це близько 200 тис грн, обладміністрація вже пропонує скерувати на опалення, на якісь компенсації, але малозабезпеченим, для яких вони, власне, і були закладені, вони не дістануться.

По Тернополю «зависли» 17 млн грн з транспортного податку, які б мали піти на ремонт доріг. Це ж величезна сума грошей! Правда, вони начебто не пропадають, а переносяться на наступний рік. Але не забувайте, що в нас є ще «добрий» диспетчер грошей – Казначейство. Навіть коли гроші є на рахунках і підписана платіжка, ще не факт, що гроші поступлять. Чому не йдуть по півроку гроші? Бо в країні грошей немає. Тому, коли наступного року Тернопіль скаже, що ми, от, не використали у 2013-му 17 млн – я дуже сумніваюся, що 2014-го нам одразу дадуть 34 млн грн….

На початку року традиційно кошти, які не використовували в цей період, клали на депозитні рахунки. Через відсутність бюджету цього зроблено не було і лише на відсотках ми втратимо 1,4 млн грн. А за таку суму можна було б одразу закрити питання по тернопільському аеропорту і зняти соціальну напругу, бо заборгованість працівникам за 2 роки там вже складає 1,6 млн грн.

Минулого тижня до мене вже хотіли іти «походом» працівники театрів та філармонії. Бо за 8 місяців вони таки отримували надбавки, але використали вже всі гроші, які передбачалися на рік. Тепер, якщо в область прийдуть ще 50 млн, то питання зарплат не стоятиме, їх виплачуватимуть, але без надбавок. Все по мінімуму. І люди хочуть іти до мене протестувати. Я ж їм пояснюю, що я на їхньому боці, це треба іти під партійні офіси тих сил, які стоять за блокуванням облради.

Або взяти надрокористувачів. Комусь потрібно поміняти ЗАТ на ПрАТ у ліцензії, хтось хоче розробляти нові родовища. Вони повитрачали по 300-500 тис грн. для отримання всіх необхідних документів. І якщо впродовж місяця обласна рада не дала свого рішення, то вони вправі вимагати компенсації понесених витрат, тобто добиватися, щоб облрада загалом сплатила їм 3-5 млн грн. Кожен кар’єр за рік отримує 2-3 млн грн. прибутку. Ми розуміємо, що попри відсутність рішення облради ці кар’єри тихенько працюють, по суті нелегально. Але бюджет області від цього нічого не отримує, оскільки нелегалізовані підприємства не платять податки. В цій ситуації добре, що вони не подають на нас до суду, але погано, що ми втрачаємо мільйонні надходження до бюджету.

І якщо б порахувати, у скільки області обходиться війна між «Свободою» та обладміністрацією, то вийшла б дуже серйозна сума.

– У липні, коли вкотре не відбулася сесія, представники практично усіх фракцій заявляли про готовність здати мандати, щоб припинити блокування. Ви вірите у такий сценарій?

– Та і Олексій Петрович (Кайда, – УНІАН) минулого року, коли їм не вдалося обрати свого голову, говорив аналогічне. Але це ще гірший варіант. Це було б не те, що плюнути в обличчя громаді, а конкретно нагадити, і той сморід би ще довго стояв. Бо процес буде затяжний. Призначати вибори до 2015 року економічно невигідно. Якщо влаштувати перевибори, то ця процедура займе мінімум півроку. Потім поки збереться перша сесія, поки розподіл комісій, поки почнеться нормальна робота – це ще півроку. А там уже наступні вибори.

Зараз принаймні працюють комісії, приймають певні рішення по списанню майна, по кадрових призначеннях, інша річ, що всі вони потребують остаточного затвердження на сесії. Але ми зуміли провести реорганізацію «швидкої допомоги», зараз вирішуємо питання призначення нового головного лікаря обласної університетської лікарні. При цьому я не втомлююся повторювати: сесію проводити необхідно!

От зараз вийшов із фракції ВО «Свобода» старший чоловік – Степан Кондира. Знайти б серед 34 «свободівців» ще 7 глибоко свідомих громадян, які б на фракції сказали, що ми більше не будемо якісь особисті війни ставити вище за інтереси області. І тоді був би кворум.

– Зацікавлення у розпуску облради проявляє «Батьківщина», яка не представлена ні в міській, ні в обласній раді. Голова обласної організації «Батьківщини», нардеп Василь Деревляний, навіть зареєстрував законопроект, який передбачає достроковий розпуск облради як бездіяльної. На вашу думку, в парламенті знайдеться достатня кількість голосів, щоб за це проголосувати?

– Давайте припустимо, що народні депутати таки підуть на експеримент і призначать дочасні вибори в облраду, щоб подивитися, чи готові люди іти депутатами на рік. Адже Верховна Рада визначила, що вибори до всіх місцевих рад таки мають проходити одночасно. І тут мова навіть не про рік, а 6 місяців, бо за півроку до виборів роботи уже не буде, тільки піар.

Ось давайте підемо шукати людей, які погодяться іти депутатами облради на півроку. Це ж ніхто не захоче тратити свій час, гроші та зусилля, щоб прийти на півроку-рік у депутатське крісло. Тому може бути таке, що вибори будуть призначені, але не відбудуться через відсутність достатньої кількості бажаючих. Або ще гірше: депутатів таки наберуть, але це будуть безробітні, які міркуватимуть, що от піду і за півроку щось собі там зароблю. Це буде біда для краю. Але жодна серйозна людина, я впевнений, на півроку в депутати іти не захоче.

В політику не може йти бідна людина. У нас, на жаль, в політиці такі люди є. Бідні як не інтелектуально, так фінансово. І на фоні тої бідності виникають конфлікти. Людина має бути самодостатньою. Я, скажімо, для себе знаю, що я є ефективний менеджер, у мене є пропозиції і в бізнесі, і в політиці. Але, коли людина чіпляється за свою посаду, бо без неї, без партії, вона завтра стане ніким, – оце і породжує конфлікти.

– Нещодавно ви відкрито звинуватили голову обладміністрації Валентина Хоптяна у привласненні заслуг при відкритті нового дитсадку у Великих Гаях Тернопільського району. Хоча попередньо він неодноразово заявляв, що ви є найкращою кандидатурою на голову облради і що адміністрація, а, відповідно, і провладні депутати в раді готові вас підтримувати. Що стало причиною похолодання стосунків?

– Насправді я є нейтральним. Скажімо, я можу сказати, що і «Свобода», і обладміністрація винні втому, що не дійшли згоди, що досі не прийнято бюджет області і в нас немає повноцінної облради. Водночас я звинувачую і себе, що не можу забезпечити роботу ради. Але загалом я собі ставлю добру оцінку. Бо от мене часом питають: «А ти отак пробував? А ти от з тим говорив?». А я і так пробув, і з тим говорив, пропонують щось нове – іду пробую ще це, але все наразі безрезультатно. Тому таки ставлю мінус собі, «Свободі», а конкретно Кайді, мінус і Хоптяну.

Але зараз як згадаю, скільки було хамства з боку «Свободи», проїхалися вони по фігурі голови облдержадміністрації хто як тільки хотів. І чекати, щоб він зараз ішов їм назустріч… Його теж можна зрозуміти, його певну неприязнь до них і несприйняття.

У мене загалом нема сентиментів до обох сторін, бо я в облраду потрапив не завдяки одному чи другому табору. Ми (партія «Єдиний центр», обласну організацію якої очолює Тарашевський, – УНІАН) працювали на виборах і зайняли друге місце під час виборів до облради. Сьогодні я виходжу з позиції захисту інтересів тої структури, в якій перебуваю. Коли при відкритті дитсадку я побачив виразне прикривання заслуг облради і приписування усі заслуг обладміністрації… Той же селищний голова мав би одразу поправити, не згодом десь на дискотеці, за чаркою, а тут же, при Богатирьовій подякувати облраді, райраді та кожному двору. Адже останні 40 тис грн. збирали-то з жителів села, це була найважча сума. І люди чекали, що і їх згадають. А вийшли оди Президенту і губернатору. Змовчати в такій ситуації мені було неприпустимо з міркувань честі. Якщо ж говорити десь про практичну площину, то, може, мені і не варто було це відкрито говорити. Але я бачив той поспіх, навіть не зайшли подивитися на другий поверх дитсадка, бо їх чекає літак. Але ж це чартерний рейс, 10 хвилин би нічого не вирішили…

– Чи плануєте балотуватися на наступні вибори в облраду, навіть якщо вони будуть позачергові?

– Для себе вже прийняв рішення, що однозначно буду балотуватися в облраду, якби не були мені цікаві міська рада чи інші варіанти. От сьогодні позаскакували наші (народні депутати від Тернопільщини, – УНІАН) у Верховну Раду, і вони там мовчать, бо відчувають себе у стінах парламенту не у своєму кориті. Вони там навіть не могли зрозуміти, де вони знаходяться. Але за півроку вже звиклися …

Я ж вирішив балотуватися саме до облради, оскільки мені шкода буде покинути усе те, що започаткував. Бо коли Петрович (Олексій Кайда, – УНІАН) ішов у Верховну Раду, то мені ніхто справ не передавав. Мені кинули печатку через іншу людину, отак ніби: на, подавися! Я собі одразу подумав: як так? А, може, якісь проекти потрібно доробити? А вийшло, ніби що (мається на увазі Кайда, - УНІАН) взяв в оренду машину, погасав, потім кинув зі спущеними колесами і пустим баком, а наступний водій вже хай собі розбирається. Для мене це занадто легковажно, взяти все отак і кинути. І навіть якщо в наступній облраді я буду лише сам-один (від своєї партії, - УНІАН), то я все одно б хотів підказувати і ділитися свої баченням щодо вирішення того чи іншого питання.

– Власне, партія «Єдиний центр», обласну організацію якої ви очолюєте, навряд чи може похвалитися істотною підтримкою пересічних жителів області. Чи буде напередодні виборів змінювати політичний «окрас»?

– Наразі нічого конкретного не казатиму. Бачення різні є, пропозиції наразі слабенькі, бо всі у підвішеному стані, та з наближенням президентських виборів усе активізується. Але так, як є зараз, далі бути не може, повної гармонії у своєму політичному середовищі я не маю. Хоча «Єдиний центр» – це була єдина партія, в яку й вступив, до цього в лавах фракції БЮТ був як безпартійний. «Єдиний центр» мав велике змістове зерно, просто, воно, мабуть, не на часі було запропоноване.

Розмовляв Андрій Вацик, Тернопіль