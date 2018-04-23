Пинзеник куритиме ще більше, Терьохін знищить власне дітище, Тимошенко готуватиметься до виборів

Як розгортатимуться економічні події у 2008 році. Футуристичне есе, у достовірність якого автор дуже не хоче вірити.

У Тимошенко забракне сил, аби щоразу викликати з-за кордону депутатів, чиїх голосів хронічно бракуватиме для ухвалення необхідних рішень. Тому вся міць законодавчого удару буде сконцентрована у ста шістнадцяти статтях закону про Держбюджет-2008. За своїм резонансом він буде схожий на березневий 2005 року варіант торішнього бюджету, який був до невпізнання змінений першим урядом Ю.В. Серед іншого, він ліквідував вільні економічні зони... До речі, реєстрацію в цих зонах особливо талановитих підприємств досі продовжують суди у віддалених сільських районах.

Прем’єр розуміє, що бюджет-2009 вона навряд чи писатиме. Тому в бюджет-2008 вкладається максимальний заряд бронебійної дії. Під акомпанемент його вибуху відбудуться наступні президентські вибори в тандемі з позачерговими парламентськими.

Доки оновлене керівництво Ощадбанку інвентаризує втрачені заощадження, у бюджет 2008 року закладається піввідсотка ВВП на їх відшкодування. Враховуючи, що новий уряд оперує номінальним ВВП в один трильйон гривень, ця сума становить п’ять мільярдів гривень. Бабусі радо несуть, за великим рахунком, дармові гроші на ринок, ще більше розпалюючи вогонь внутрішнього споживання, де згоряє дедалі більше імпорту, оскільки внутрішнє виробництво не встигає задовольняти попит.

Графік мінімальних зарплат та мінімальних пенсій, запропонований Азаровим у листопадовому варіанті бюджету 2008 року, у його наступників викликає роздратування. Зарплатам наказано зростати значно швидшими темпами; окрім того, з осені на весну переноситься остаточне запровадження тарифної сітки для бюджетників. Іншими словами, розширюються міжпосадові зарплатні співвідношення. У 2007 році на зарплату бюджетникам ішло 11% ВВП, ця частка ВВП на кінець наступного року сягає 14,5%. Кількість нервово викурених Пинзеником цигарок зростає, однак його спочатку енергійні, однак потім кволі аргументи «проти» розсіюються в цигарковій імлі. Ці гроші також виливаються на внутрішній ринок. Пинзеник у відставку не йде.

Комунальні тарифи на місцях, після підвищення Росією цін на газ і відмови Кремля переглядати умови поставки газу на 2008 рік, покривають у кращому разі 60 відсотків витрат підприємств теплоенергетики. Нові мінімальні зарплати збільшують собівартість послуг жеків, однак місцеві ради, більшість у яких належить БЮТ, політично неспроможні підвищувати тарифи. Рік тому Ю.В. здобула чимало електоральних залікових балів, організувавши протест її політичної сили проти підвищення тарифів. Давати тепер згоду на їх підвищення було б непослідовним.

Вихід, безперечно, буде знайдено. Передусім зводиться берлінський ціновий мур між імпортним газом та газом внутрішнього видобутку. Кабмін не цікавить сторічний досвід того, що на одному ринку однакові товари з діаметрально протилежними цінами співіснувати не можуть, призводячи до дефіциту та фінансової неспроможності виробників дешевого товару. Головне – завершити опалювальний сезон 2007–2008 років та втягнутися в наступний. По-друге, збитки Нафтогазу щедро компенсуються з бюджету. Контраргументи Продана зависають у повітрі. У відставку він не йде. Оскільки навіть бюджетних ін’єкцій не вистачить, щоб витягнути Нафтогаз з коми й заспокоїти західних кредиторів, його нові неминучі борги беруться вже під гарантії уряду. Борг Нафтогазу фактично стає державним боргом.

Попервах здається, є за що фінансувати такі щедроти. Оскільки бюджет порахований за трильйонним ВВП, а не за азаровськими 810 мільярдами, на папері доходи виглядають переконливо. Гармонійний симбіоз митників та перемитників на деякий час зазнає дисгармонії, оскільки переляканий Держмитком закачує на казначейський рахунок усе, що лиш потрапить під руку. Однак на середину 2008 року фіскальний розрив між намальованими в грудневу ніч на папері доходами та липневою реальністю стає очевидним. Не рятують ситуацію навіть кошти, заощаджені на перегляді капітальних об’єктів. Зокрема, Донецьк буде вимушений знизити темпи будівництва метрополітену та інвестувати реконструкцію аеропорту за рахунок офшорівських інвестицій. Укотре ганебно поводиться осоружний ПДВ. Після звільнення від ПДВ комунальних послуг та хімічної продукції аналогічні пільги відвойовують собі імпортери нафтопродуктів (адже у країні – чергова бензинова криза!) та будівельники житла для бюджетників. Дивно, але дешевше житло без ПДВ для бюджетників опиняється у власності небюджетників. Усіх ресурсів КРУ, очолюваного Сивульським, не вистачає, щоб вивести на чисту воду зловмисників. Але то вже інша історія. Головне – надходження від ПДВ до бюджету міліють на очах. ПДВ скомпрометував себе остаточно і має бути знищений як ворог фіскальної системи. Своє дитя власними руками вбиває Терьохін, вносячи відповідний законопроект до Верховної Ради.

Саме тоді у всій красі постає приватизація. Укртелеком приватизується а-ля Криворіжсталь у відкритому телевізійному конкурсі. Однак, враховуючи рахітичну інвестиційну привабливість телекомів у світі загалом, виручених коштів вистачає на чотири місяці трансфертів Пенсійному фонду на покриття його дефіциту у зв’язку з черговим підвищенням пенсій.

Тим часом інфляція, у вогнище якої все підливають і підливають олію, палахкотить у районі 16 відсотків річних. Попервах радіють ті, хто в попередні роки взяв кредити під 12–14 відсотків, однак банки переглядають в односторонньому порядку договори й масово переходять на плаваючу ставку. НБУ погоджується на ревальвацію гривні, однак це відкраює від розкуйовдженого індексу споживчих цін лише два-три відсоткових пункти.

Інфляція стерилізує гормон зростання реального ВВП. До його гальмування додається й висока статистична база 2007 року. Керівництво Держкомстату звинувачують у фальсифікації даних, і воно йде у відставку.

А потім у відставку йдуть і інші персонажі цієї історії.

Станіслав Голубенко