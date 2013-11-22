Призупинення євроінтеграції не означає бажання України вступити в Митний союз – Азаров

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер».

«Я говорив: якщо протягом десяти років, які визначені перехідним періодом нашої Угоди з Європейським Союзом, ми свою економіку не переведемо на стандарти, що діють в ЄС, то це означає крах нашої держави. Тому що ми перетворимося на придаток… Я ж не говорю про Митний союз. Не потрібно протиставляти. Це спеціально робиться: раз ми відклали підписання, значить, ви хочете в Митний союз. Хто це сказав?», - сказав Азаров.

На тему: Азаров заперечує тиск Росії на Україну з питання асоціації

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення припинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Угоду планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.