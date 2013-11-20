Азаров: Складні торговельні відносини з РФ можуть негативно вплинути на бюджет-2014

Україна прагнутиме шляхом переговорів зняти усі торгові проблеми з Росією, оскільки ускладнення в торгівлі з РФ можуть негативно позначитися на бюджеті України наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив журналістам на брифінгу перед двосторонньою зустріччю з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Зараз для нас завдання номер один - перш за все, відновити темпи і обсяг нашого товарообороту з Російською Федерацією, усунути ті перешкоди, які є. Це вже завдання не стільки цього року, тому що залишився лише один місяць, скільки завдання наступного року. Не випадково формування бюджету, основні цифри розвитку економіки на 2014 рік залежатимуть від того, наскільки ми знайдемо взаєморозуміння з Російською Федерацією зараз», - сказав Азаров.

Анонсуючи свою зустріч з прем'єр-міністром Росії Медведєвим, яка відбудеться сьогодні увечері, Азаров зазначив, що готовий на будь-яку тривалість розмови для розв’язання проблем.

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«Ми готові на будь-які за тривалістю розмови - важливо, щоб було досягнуто взаєморозуміння», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Азаров заявив, що Україна за 10 місяців цього року втратила 25% товарообороту з Росією.

14 листопада Президент України Віктор Янукович у Запоріжжі сказав, що українська влада постійно веде переговори з Російською Федерацією щодо розв’язання проблеми падіння обсягів товарообороту між країнами.

Нагадаємо, Росія з наближенням термінів очікуваного підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом (29 листопада) почала вводити різного роду обмеження на імпорт продукції з України. Зокрема, обмеження торкнулися імпорту кондитерської, м'ясомолочної продукції, металопродукції, машинобудування. Також на митниці виникають затримки при ввезенні товарів з України на територію Росії через посилений митний контроль з боку РФ.