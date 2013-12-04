Рибак відкрив і відразу закрив засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак із запізненням відкрив ранкове засідання парламенту, але одразу його закрив. Відкриваючи засідання, він зазначив, що пропонує оголосити перерву, а лідерам фракцій - зібратися в кабінеті голови парламенту. Коли він про це говорив, опозиція почала кричати, щоб він закривав засідання.

У відповідь Рибак зазначив: “У зв'язку із ситуацією, з неможливістю провести сесію ВР (йдеться про засідання ВР — УНІАН), я ранкове засідання оголошую закритим. Завтра о 10-й годині ми продовжимо роботу”.