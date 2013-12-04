Кілька депутатів із фракції "Батьківщина" блокують трибуну парламенту

09:55, 04 грудня 2013
Політика
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Близько 10 народних депутатів із фракції “Батьківщина” блокують трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас депутати з фракції ВО “Свободи” зібралася на своїх робочих місцях і проводять нараду.

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Депутати з інших фракцій перебувають на своїх робочих місцях.

На робочих місцях народних депутатів із фракції “Батьківщина” розміщені прапорці України та ЄС.

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