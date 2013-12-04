Привід для вуличних протестів вичерпано - Азаров
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що привід для вуличних протестів вичерпано
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.
«Те, що стало приводом для вуличних протестів, на сьогодні вичерпано», - сказав Азаров.
Він додав, що «залишається необхідна для європейської держави робота із забезпечення стабільного економічного розвитку».
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«Виконавча влада працює безперебійно і контролює ситуацію в країні. Ніяких збоїв, на щастя, не трапилося, незважаючи на блокування роботи органів влади», - зазначив глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.
У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише в Києві взяли участь більш як півмільйона людей.
Проте 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждало майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждало більш як 40 українських і зарубіжних журналістів.
Акції протесту тривають.