Привід для вуличних протестів вичерпано - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Те, що стало приводом для вуличних протестів, на сьогодні вичерпано», - сказав Азаров.

Він додав, що «залишається необхідна для європейської держави робота із забезпечення стабільного економічного розвитку».

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«Виконавча влада працює безперебійно і контролює ситуацію в країні. Ніяких збоїв, на щастя, не трапилося, незважаючи на блокування роботи органів влади», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише в Києві взяли участь більш як півмільйона людей.

Проте 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждало майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждало більш як 40 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.