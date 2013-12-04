Азаров готує кадрові зміни в Кабміні

«Кадрові висновки ми зробимо й внесемо на розгляд Президента», - сказав Микола Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько четвертої години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із скривавленими обличчями.

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3 грудня прем'єр Азаров під час виступу у ВР пообіцяв зробити серйозні висновки з подій у країні, а також провести рішучі кадрові зміни в уряді.

«Я можу одне гарантувати народним депутатам, що я зроблю жорсткі висновки з того, що відбулося... В уряді буде проведено рішучі кадрові зміни", - сказав глава уряду.