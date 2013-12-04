Колона студентів університету Шевченка вийшла вимагати відставки Табачника

Як передає кореспондент УНІАН, вони шикуються в колони і вирушають до міністерства через бульвар Шевченка та проспект Перемоги, скандуючи по дорозі: “Табачник, давай досвиданья”, “Всіх не залякати”.

Також мітингувальники роздають перехожим листівки із закликом доєднатися до Майдану.

Нагадаємо, з 21 листопада по всій Україні тривають акції протесту громадян, обурених відмовою уряду підписати Угоду про асоціацію з ЄС. До участі в акціях приєдналися студенти найбільших вишів України.

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1 грудня ЗМІ повідомили, що Міністерство освіти і науки України вимагає від керівництва Київського національного університету імені Шевченка надати списки студентів вузу, які беруть участь у масових акціях протесту. Цю інформацію УНІАН підтвердили кілька джерел в самому університеті. За даними джерел, керівництво зобов'язало вести облік студентів, які беруть участь у масових акціях протесту, мета збору даних не повідомляється.

Пізніше Міносвіти спростувало цю інформацію.

Однак, сьогодні, 4 грудня, «Українська правда» з посиланням на джерело повідомила, що прокуратура вимагає від Київського національного університету імені Тараса Шевченка списки студентів, які без поважних причин з 29 листопада були відсутні на навчанні.

Згідно з інформацією, повні анкетні дані студентів вимагає слідчий в особливо важливих справах ГПУ в рамках досудового розслідування кримінального впровадження про перевищення міліціонерами службових повноважень під час розгону мирного мітингу 30 листопада. Окрім того, слідчий просить надати списки викладачів, які не виходили на роботу без поважних причин, імена активістів, які закликали студентів виходити на Майдан.

Також виш просять повідомити, чи заборонялося студентам виходити на акції протесту і чи була проведена з ними роз’яснювальна робота про те, як там потрібно поводитися. Видання також подає фотокопію документа, направленого до КНУ ім.Шевченка за підписом слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури Ю.Ковальчука.