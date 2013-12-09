У Білому домі закликали Януковича розпочати діалог з опозицією
21:55, 09 грудня 2013Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден подзвонив у понеділок президенту України і висловив стурбованість можливістю насильства в ході протестів, а також закликав українського лідера почати діалог з опозицією, повідомив Білий дім.
Віце-президент США Джозеф Байден подзвонив Януковичу / Фото: David Lienemann з Вікіпедії
"Віце-президент підкреслив необхідність негайно припинити ескалацію ситуації і почати діалог з лідерами опозиції по знаходженню консенсусу щодо того, як має рухатися вперед Україна", - йдеться в повідомленні Білого дому.
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"Байден підтвердив тверду підтримку США європейським прагненням України і привітав прихильність до цього шляху з боку президента Віктора Януковича", - уточнили в Білому домі, повідомляє РІА Новости.
Байден також привітав візит до Києва верховного представника ЄС з зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон і помічника держсекретаря Вікторії Нуланд.
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