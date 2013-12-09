США закликають РФ «вплинути на мирне врегулювання проблеми» в Україні

Про це УНІАН повідомили в посольстві США в Москві за підсумками переговорів у Москві заступника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд, а також старшого директора відділу Росії та Євразії при Раді національної безпеки США Селеста Валландера із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим, заступником міністра закордонних справ РФ Олексієм Мєшковим, помічником президента РФ Юрієм Ушаковим і лідерами російського громадянського суспільства.

Читайте також: Посол США наголошує, що світ спостерігає за ситуацією в Україні

«Заступник держсекретаря Нуланд висловила глибоку стурбованість США з приводу ситуації в Україні і закликала російську сторону вплинути на мирне врегулювання проблеми, забезпечення захисту людської гідності і прийняття політичного рішення»,- йдеться в повідомленні.

Крім цього, заступник держсекретаря США чітко роз'яснила російським колегами, що США підтримують вибір України на користь Європи, ненасильницьке і виключно політичне вирішення ситуації, що склалася, а також відновлення економічного благополуччя країни за підтримки Міжнародного валютного фонду.