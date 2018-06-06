Греція починає головувати в Євросоюзі – Україні час покладатись на власні сили

Коли на на початку грудня представляти пріоритети грецького головування в ЄС взявся прем’єр Антоніс Самарас, склалося враження, що Греції наразі – не до головування.

Країна щойно почала потроху вичухуватись з глибокої фінансово-економічної кризи, і саме про неї більше говорив і грецький прем’єр, а також президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

“Я переконаний, що грецьке президентство буде успішним. Воно буде президентством можливостей, а не президентством кризи", – сказав грецький прем'єр. А потім назвав пріоритети грецького головування – не згадавши «Східного партнерства» і України зовсім – хоча, після вільнюського саміту, на якому глава уряду Греції був присутній особисто, минуло лише кілька днів.

«Серед наших пріоритетів буде: створення нових робочих місць в ЄС; поглиблення інтеграції в ЄС – зокрема, зміцнення Монетарного Союзу; міграція – особливо, нелегальна міграція і управління прикордонним контролем; морська політика ЄС і, зокрема, енергетичний потенціал морського дна», - сказав прем'єр Самарас.

Зі свого боку, президент Єврокомісії Баррозу додав, що під час грецького президентсва буде звернено увагу на Балкани і політику ЄС на морі: «Греція на цьому знається краще, аніж більшість країн-членів Європейського Союзу».

«Традиційно грецькими пріоритетами під час головування в ЄС є Західні Балкани і східне Середземномор'я – зокрема, кіпрська проблема», - каже УНІАН експерт з Греції та Середземномор'я Всеволод Самохвалов з Кембриджського університету.

Саме під час попереднього грецького головування (перше півріччя 2003-го), був розроблений так званий Порядок Денний Салоніки – концепція, яка передбачала, що у майбутньому всі балканські країни, рано чи пізно, мають стати членами ЄС.

Демократія і Акрополіс

З іншого боку, саме на час переднього головування Греції в ЄС припав саміт великого розширення. В Афінах на тлі знаменитого Акрополіса було підписано договори про приєднання до ЄС пост-комуністичних Польщі, трьох балтійських країн, Словаччини, Чеської Республіки, Угорщини, Словенії, а також Мальти та Кіпру. Тобто, підписання історичних актів про найбільшу хвилю розширення ЄС припало саме на попереднє грецьке головування. Ці країни стали членами ЄС в 2004-му.

Тому політика Греції, як правостаступниці античної Греції – з її демократією, філософією, літературою і правом, як пра-колиски сучасної європейської цивілізації – завжди нестиме елемент історизму і слугуватиме гарним фоном для зближення сусідних країн з Європою.

Однак, Греція не буде надто сильно педалювати питання української асоціації.

«Греція – це не Литва. Для нас «Східне партнерство» - далеко не пріоритет. Якщо Ештон і Фюле побачать, що є місце для маневру в плані асоціації з Україною, то Греція буде слідувати за ними, але ініціативу на себе ніколи не візьме», - каже в інтерв'ю УНІАН Ніколаос Хрисолорас, оглядач грецької газети «Касімеріні».

«Я думаю, що Греція на тлі кризи взагалі не має серйозної зовнішньої політики. Греція, як-то кажуть, іде за натовпом: хтось веде, а вона просто іде слідом. І хоча традиційно Греція підтримує розширення ЄС, однак, її інтереси зосередждені на західних Балканах, а не «Східному партнерстві». А, взагалі, найголовніший грецький пріоритет – це подолання кризи, а зовнішніми відносинами греки зараз мало цікавляться», - додає Хрисолорас.

Однак, зараз м'яч не на полі Верховного представника ЄС Кетрін Ештон і комісара ЄС Штефана Фюле. М'яч на полі України – чи буде вона готова, і коли – підписати Угоду про асоціацію?

"Ми маємо дочекатись на рішення щодо підпису у Києві. Ми не можемо в односторннньому поряду тут рухатись – отже, Київ має вирішити, чи хоче він підписувати Угоду про асоціацію, чи ні. Якщо Україна буде готовою підписати цю Угоду, ми зробимо все, що в наших силах, аби пришвидшити цей процес", - розповів УНІАН заступник міністра закордонних справ Греції Дмітріс Куркулас, який днями у Брюсселі символічно перейняв естафету головування в ЄС від Литви.

"Наша пропозиція, пропозиція ЄС щодо підписання Угоди, лежить на столі. Ми дуже зацікавлені, щоб усі наші східні партнери були охоплені процесом асоціації. І ми, як головуюча країна в ЄС, будемо слідувати тій політиці, яка була випрацювана щодо Східного Партнерства", - додав грецький дипломат.

Чи люблять греки Україну?

Традиційно вважається, що Греція назагал гарно ставиться до України. І тут багато підстав думати так. Греки дуже цінують, що стародавній Київ запозичив релігію з Візантії, і мав з нею тісні культурні зв’язки. Нині десь 30-40 відсотків студентів, які навчаються в Греції з країн колишнього СРСР – це українці. За іншими даними, майже дві третини з числа цих студентів – це переважно православні студенти, які представляють Київську духовну академію та Одеську духовну семінарію. Часто відповідні стипендії на навчання надходять в Україну через Московський Патріархат.

«Попри православні зв’язки, Греція у зовнішній політиці не робить акцент на релігійній спорідненості. Стосунки з православними Болгарією та Македонією, наприклад, дуже непрості», - констатує Всеволод Самохвалов, експерт Кембриджського університету. – «Часто греки дивляться на Україну через призму зацікавленості Росією».

Греція насторожено ставиться, скажімо, до ідеї виходу Чорнорського флоту Росії з Криму. Десять років тому Греція виступила категорично проти, аби Грузію і ціле пост-радянське Закавказзя вважати європейськими сусідами для ЄС. Причина – аби не дратувати Росію.

Грецію з Україно мали би ріднити також діаспори – старі й нові. Нова хвиля заробітчан з України, яка офіційно нараховує понад 20 тисяч людей, а, неофіційно, близько 70 тисяч, тане на очах – після початку кризи багато українців повернулися з Греції додому.

Стара грецька діаспора в Україні – теж все зменшується і зменшується. Давні грецькі колонії – Одеса, Ніжин та Маріуполь – мають вже небагато греків. «Не дивлячись на різноманітні зусилля, діаспора маріупольських греків в самій Греції так і не спромоглася створити якогось потужного про-українського лоббі», - каже Всеволод Самохвалов.

Ростислав Хотин, Брюссель