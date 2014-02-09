Сьогодні на Майдані відбудеться десяте Народне віче

Віче розпочнеться з молебню за участі представників усіх конфесій, повідомляє сайт Батьківщини.

Під час віче передбачаються виступи лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока, а також громадських активістів Тетяни Чорновол і Олексія Гараня.

Після офіційної частини на Майдані виступлять гурти "Тарута", "Телері", "Буття", "Самі свої" та фронтмен "Мандрів" Сергій Фоменко.

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Також очікується виступ учасників польського гурту "Тарака", які написали один із хітів про Майдан "Подай руку Україні". Як сказано в повідомленні, на підтримку боротьби українського народу за своє майбутнє цю пісню минулої суботи, 1 лютого, одночасно транслювали всі польські телеканали.

Окрім цього, на Майдані відбудеться майстер-клас з традиційних народних танців від Валерія Гладунця.