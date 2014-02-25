Турчинов повернув Маркову картку для голосування у ВР - прес-служба «Родини»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба партії «Родина», лідером якої є Марков.

Прес-служба повідомляє, що розпорядження, що скасовує рішення ВР від 20 вересня 2013 року, було підписане 22 лютого. Згідно з цим розпорядженням, Маркову також мають повернути картку для одержання заробітної плати.

Прес-служба цитує адвоката Маркова – Олександра Казарновського: «Оскільки картку для голосування у Верховній Раді та зарплату народного депутата може одержувати лише народний депутат, то фактично Ігор Марков тепер офіційно визнаний депутатом Верховної Ради і має бути негайно звільнений з-під варти».

Казарновський також сказав: «Ігор Марков утримується під вартою з санкції Приморського суду. Тепер Приморський суд зобов'язаний цю санкцію скасувати. Ми вже ініціювали судове засідання, на якому це має відбутися сьогодні».

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію Маркова. Таким чином суд вважав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах у жовтні 2012 року в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

20 вересня голова ВР Володимир Рибак офіційно оголосив рішення ВАСУ про припинення повноважень депутата Маркова і запевнив, що це рішення суду буде виконано. Згодом він заявив, що з 20 вересня зарплата Маркову не нараховується, а його картка для голосування заблокована.

У даний час Марков перебувається під арештом. Йому інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 року в Одесі йому було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Прихильники Маркова облягали обласне відділення міліції. Вночі міліції вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі та відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін. 16 грудня Печерський райсуд вирішив продовжити строк перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

4 лютого цього року МВС передало матеріали справ Маркова на розгляд до Приморського районного суду Одеси.