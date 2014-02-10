В Одесі суд залишив екс-депутата ВР Маркова під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, таку ухвалу оголосив сьогодні на засіданні суддя Олексій Капля після чергової нетривалої перерви.

Таким чином суд відмовив захисту екс-депутата, який клопотав про пом'якшення запобіжного заходу для їхнього підзахисного, і «Марков Ігор Олегович залишається під вартою».

Наступне засідання суду призначено на 17 лютого.

Після оголошення ухвали Марков звернувся до народних депутатів від Партії Регіонів, закликавши їх виходити з парламентської фракції ПР і голосувати за парламентсько-президентську республіку, за перевибори всіх гілок влади.

«Усувайте диктатуру від влади. Їм залишилося недовго», - заявив, зокрема, Марков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Приморському районному суді Одеси почалося слухання справи лідера партії «Родина» Маркова, позбавленого мандата народного депутата. Йому інкримінують організацію і скоєння побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Прихильники Маркова пікетували обласне відділення міліції. Вночі міліції вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі й відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.

31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

16 грудня Печерський райсуд вирішив подовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

4 лютого цього року МВС передало матеріали справи Маркова на розгляд до Приморського районного суду Одеси.