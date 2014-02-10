В Одесі суд залишив екс-депутата ВР Маркова під вартою
В Одесі Приморський районний суд залишив під вартою лідера партії «Родіна», позбавленого мандата депутата Верховної Ради Ігоря Маркова.
Як передає кореспондент УНІАН, таку ухвалу оголосив сьогодні на засіданні суддя Олексій Капля після чергової нетривалої перерви.
Таким чином суд відмовив захисту екс-депутата, який клопотав про пом'якшення запобіжного заходу для їхнього підзахисного, і «Марков Ігор Олегович залишається під вартою».
Наступне засідання суду призначено на 17 лютого.
Після оголошення ухвали Марков звернувся до народних депутатів від Партії Регіонів, закликавши їх виходити з парламентської фракції ПР і голосувати за парламентсько-президентську республіку, за перевибори всіх гілок влади.
«Усувайте диктатуру від влади. Їм залишилося недовго», - заявив, зокрема, Марков.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Приморському районному суді Одеси почалося слухання справи лідера партії «Родина» Маркова, позбавленого мандата народного депутата. Йому інкримінують організацію і скоєння побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.
22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Прихильники Маркова пікетували обласне відділення міліції. Вночі міліції вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі й відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.
31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.
16 грудня Печерський райсуд вирішив подовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.
4 лютого цього року МВС передало матеріали справи Маркова на розгляд до Приморського районного суду Одеси.