Тягнибок: Мене та Фаріон в уряді ви не побачите

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Я можу запевнити, що мого прізвища в уряді ви не побачите», - відзначив Тягнибок.

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Він додав, що прізвища народного депутата від «Свободи» Ірини Фаріон також не буде серед членів нового уряду.

Крім того, Тягнибок додав, що «Свобода» поки не ухвалила рішення щодо того, в якому форматі вона братиме участь у новому уряді.