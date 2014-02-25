Тягнибок: Мене та Фаріон в уряді ви не побачите
15:11, 25 лютого 2014Політика
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Лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявляє, що не має наміру входити до складу нового уряду.
Тягнибок заявив, що він не увійде до складу нового уряду
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради.
«Я можу запевнити, що мого прізвища в уряді ви не побачите», - відзначив Тягнибок.
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Він додав, що прізвища народного депутата від «Свободи» Ірини Фаріон також не буде серед членів нового уряду.
Крім того, Тягнибок додав, що «Свобода» поки не ухвалила рішення щодо того, в якому форматі вона братиме участь у новому уряді.
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