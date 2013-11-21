Фаріон нарешті зізналася, що вступила в «це лайно» (КПРС), і розповіла, кого обізвала «гієнами» (Аудіо)
Народний депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон, яка весь цей час заперечувала факт свого перебування в лавах КПРС, визнала, що в 1988 році вона вступила в «це лайно», а в 1989 році, за її словами з нього вийшла.
Про це Ірина Фаріон заявила в прямому ефірі Радіо «Львівська хвиля», відповідаючи на запитання журналістів.
Згідно з її поясненням, у «це лайно» вона вступила виключно з «мотивів наукового кар'єрного зростання».
Крім того, вона також пояснила, кого ж вона обізвала «гієнами», коли в середу, 20 листопада в парламенті журналісти українського телеканалу просили її прокоментувати факт публікації документів з Державного архіву Львівської області, які підтверджують членство нинішнього народного депутата від ВО «Свобода» Ірини Фаріон в Комуністичній партії Радянського Союзу (КПРС).
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Фаріон не сказала тільки одного - чому весь цей час вона публічно заперечувала своє членство в КПРС.