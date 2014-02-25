Вакарчук відповів депутату з Петербурга на звинувачення в націоналізмі

Заяву з цього приводу Вакарчук опублікував у своєму блозі.

«Кого ви вважаєте націоналістом? Якщо того, чий улюблений письменник Чехов - то я націоналіст. Якщо того, чиєю першою улюбленою піснею була „Світить незнайома зірка“ - тоді я теж націоналіст. Якщо того, хто 5 років зустрічався з дівчиною єврейської крові - то так, я націоналіст. Якщо того, хто співає в групі, в якій два серба і один наполовину росіянин, наполовину татарин - то так - я, звичайно, націоналіст. Якщо того, хто любить Санкт Петербург як своє рідне місто, то я знову ж націоналіст. Якщо того, у кого в Москві живуть такі ж близькі друзі, як і в Києві, то я очевидний націоналіст», - написав Вакарчук, привівши і ряд інших обставин, з огляду на які його можна вважати українським націоналістом, пише Lenta.ru.

«Ну і ще... Якщо той, хто любить свою країну націоналіст, то я .... Ну, ви самі як думаєте? Хто я? І хто ви?», - закінчив своє звернення музикант.

Раніше Вакарчук в якості коментаря до чуток про можливе скасування концерту в Санкт-Петербурзі вивішував у твіттері свою версію композиції «Я буду завжди з тобою» Леоніда Агутіна, яку він заспівав по-російськи на фестивалі «Нова хвиля». Зазвичай «Океан Ельзи» виконує пісні лише українською мовою.

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На думку депутата Мілонова, Вакарчук і «Океан Ельзи» займають переконані антиросійські і русофобські позиції. У своїй заяві на ім'я міністра культури РФ Володимира Мединського Мілонов писав, що, крім скасування гастролей «Океану Ельзи» в Петербурзі вважає за доцільне внести в список небажаних для в'їзду в Росію осіб керівника ансамблю Святослава Вакарчука як активного і непримиренного ворога російського держави».

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Вдень 25 лютого джерело, близьке до керівництва Мінкультури РФ, повідомило «Інтерфаксу» про те, що російські гастролі «Океану Ельзи» знаходяться під питанням, так як у групи виникли технічні і фінансові протиріччя з організаторами. Менеджмент колективу ці чутки спростував, запевнивши, що ніяких проблем немає. Офіційно в Міністерстві культури цю ситуацію не коментували.

Російський тур «Океану Ельзи» з десяти концертів повинен стартувати 31 березня в Санкт-Петербурзі.

Святослав Вакарчук є переконаним прихильником зміни влади на Україні і входить в Коло народної довіри Майдану. Він бере активну участь у громадянських процесах та вважає, що Україні зараз потрібен технічний прем'єр.