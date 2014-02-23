Вакарчук вважає, що Україні зараз потрібен технічний прем'єр

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Україні зараз потрібен ТЕХНІЧНИЙ ПРЕМ'ЄР. Це має бути професіонал менеджер який, описується сімома пунктами. 1. Не балотуватиметься на президентських виборах. 2. Буде нейтральним політично. 3. Бажано буде проголосований конституційною більшістю. 4. Буде готовий проводити на непопулярні, болючі але необхідні реформи. 5. Бути готовим в результаті отримати рейтинг популярності, що прямує до нуля. 6. Мати довіру у Сходу України, Заходу України і Майдану. 7. Бути сприйнятим Заходом , Росією , МВФ та іншими міжнародними структурами. Інакше- сумнівні наслідки", - підкреслив Вакарчук.