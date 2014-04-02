Генсек НАТО застеріг Росію від рішення, яке стане «історичною помилкою»
За словами генсека, НАТО вважає, що РФ намагається відновити свою сферу впливу на пострадянському просторі.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен застерігає Росію від нового втручання в Україну, яке стане історичною помилкою, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі.
Альянс відчуває "глибоку стурбованість" у зв'язку з концентрацією російських сил біля кордонів України і поки що не бачить ознак відведення військ, заявив генсек. «Якщо Росія зробить нове втручання в ситуацію в Україні - це стане історичною помилкою. Це стане найглибшим прорахунком і катастрофічним ударом по відносинах з НАТО», - сказав Расмуссен.
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«Ми не розглядаємо жодної військової відповіді, ми закликаємо Росію відвести війська і розпочати повноцінний діалог з Україною. Ми вважаємо, що необхідне дипломатичне вирішення цієї кризи», - повідомив він.
За словами генсека, НАТО вважає, що РФ намагається відновити свою сферу впливу на пострадянському просторі.