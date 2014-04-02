Генсек НАТО застеріг Росію від рішення, яке стане «історичною помилкою»

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен застерігає Росію від нового втручання в Україну, яке стане історичною помилкою, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі.

Альянс відчуває "глибоку стурбованість" у зв'язку з концентрацією російських сил біля кордонів України і поки що не бачить ознак відведення військ, заявив генсек. «Якщо Росія зробить нове втручання в ситуацію в Україні - це стане історичною помилкою. Це стане найглибшим прорахунком і катастрофічним ударом по відносинах з НАТО», - сказав Расмуссен.

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«Ми не розглядаємо жодної військової відповіді, ми закликаємо Росію відвести війська і розпочати повноцінний діалог з Україною. Ми вважаємо, що необхідне дипломатичне вирішення цієї кризи», - повідомив він.

За словами генсека, НАТО вважає, що РФ намагається відновити свою сферу впливу на пострадянському просторі.