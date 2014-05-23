Терористи знову намагалися штурмувати прикордонний підрозділ на Луганщині

На Луганщині терористи знову намагалися штурмувати прикордонний підрозділ «Станично-Луганське».

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Так, за даними відомства, вчора, 22 травня, близько 21-ї години до відділу прикордонної служби «Станично-Луганське» Луганського загону, який напередодні був атакований озброєною групою невідомих осіб, знову під’їхало кілька десятків озброєних людей, що заблокували виїзд з підрозділу та демонстративно розпочали підготовку до чергового штурму.

Читайте такожНа Луганщині невідомі намагалися засипати захисний рів на кордоні України з боку РФ

У свою чергу особовий склад прикордонного підрозділу також був приведений до бойової готовності та зайняв вогневі позиції, які були посилені після останньої атаки, підкреслили в Держприкордонслужбі.

«Позиційна демонстрація готовності до активних дій тривала кілька годин. Близько 4-ї години ранку невідомі особи відмовилися від своїх намірів та зняли облогу з підрозділу», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Лисичанську бойовики "ввели" воєнний стан та заблокували міст на в'їзді в місто

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 21 на 22 травня терористи тричі штурмували відділ прикордонної служби «Станична Луганська», вимагаючи від прикордонників здати зброю і звільнити приміщення підрозділу. Атаки були відбиті прикордонниками.