Півсотні білорусів попри загрозу переслідувань зголосились захищати українців

Півсотні громадян Білорусі зголосилися боронити українців від російських терористів. Зараз добровольці проходять військовий вишкіл у волинських лісах і готові вирушити у зону бойових дій щойно сформують свій окремий загін спротиву "Пагоня", повідомляє ТСН.ua із посиланням на "Спецкор".

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Хлопці не вважають себе найманцями, оскільки за участь у антитерористичних заходах не просять грошей. Проте, кажуть, змушені дотримуватися суворої конспірації через переслідування комітету держбезпеки Білорусі та непевний правовий статус вояків на території іноземної держави. Водночас волинські чиновники готові домагатися для добровольців-білорусів легалізації у збройних формуваннях Нацгвардії, міліції чи батальйонах територіальної оборони.

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"Ми розуміємо, що 5-10 добровольців з Білорусі не вирішать проблему України зі Сходом. Але особисто я вкладаю у свій крок символічне значення: прибувши на війну до вас ми демонструємо, що білоруси – братній народ українцям і разом ми зможемо перемогти Росію і домогтися інших перемог на інших фронтах", - кажуть добровольці.

Нагадаємо, 8 червня у Дніпропетровську батальйон "Шахтарськ" склав присягу на вірність українському народу.