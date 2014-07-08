На Дніпропетровщині сформували новий спецбатальйон "Шахтарськ"

Сьогодні, 8 липня, на Дніпропетровщині батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУМВС прийняв присягу на вірність українському народу.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Так, близько 95% складу батальйону – це уродженці Донецької та Луганської областей. Сьогодні прийняли присягу близько 100 солдатів, які вже за декілька днів вони поїдуть до зони АТО.

Читайте такожБатальйон Азов: На узбережжі працюють професійні диверсійні групи

«Сьогодні дійсно дуже хвилююча подія. Адже саме на Дніпропетровщині формуються батальйони з жителів Донеччини та Луганщини - із патріотів, які хочуть йти та визволяти рідну землю», - сказав заступник губернатора Борис Філатов.

Перед тим як увійти до складу батальйону претенденти пройшли кадрову комісію МВС та медичне обстеження. Після затвердження солдатів до «Шахтарська» вони пройшли необхідну підготовку.

Читайте також22 бійці батальйону «Львів» написали рапорти на звільнення через неналежні побутові умови

Як зазначив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, ці хлопці захищатимуть нашу країну, її єдність та цілісність.

«Їх завдання – не перемагати людей Донбасу. Їх завдання – принести на Донбас мир. Щоб звідти пішли ті люди зі зброєю, які тероризують, грабують та знищують народ», - додав він.

За словами Антона Геращенка, солдати проходили підготовку у Дніпропетровську близько 1 місяця. Батальйон не буде використовуватися як штурмовий підрозділ. Солдати забезпечуватимуть громадський порядок після зачищення міст, контролюватимуть блок-пости, а також обіг зброї та боєприпасів.

Читайте такожБатальйон територіальної оборони Львівської області відправляють в зону АТО

Керівник батальйону Руслан Онищенко – уродженець Донецька. У Торезі та Сніжному знаходився його бізнес, пов'язаний з вугільною промисловістю. Через події на Сході України він вимушений був покинути рідний дім та переїхати до Дніпропетровської області. За його словами, Торез та Сніжне перетворилися на «епіцентр чуми».

«Там зараз знаходиться близько 6 тис бойовиків, 1,5 тисячі з яких – осетини, чеченці та дагестанці. Вони вивезли звідти усі хороші автомобілі. Зараз вони грабують будинки – забирають побутову техніку», - говорить Онищенко.

Він також додає, що з цими бойовиками практично неможливо знайти спільну мову: вони живуть одним днем, куражаться владою та зброєю.