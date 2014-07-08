Бойовики звинуватили Гіркіна у зраді та привласненні грошей – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, у середовищі терористів посилюються внутрішні конфлікти, зокрема, «Гіркіна його найближче оточення звинувачує у зраді та привласненні цінностей, награбованих в Слов’янську».

«За оперативною інформацією, місцевий криміналітет дав йому дві доби на повернення каси, з якої фінансуються найманці, що була передана з РФ», - сказав Лисенко.

Читайте такожСтрєлков призначив себе «військовим комендантом» Донецька - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 5 липня керівник розвідувально-диверсійної групи ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ Гіркін (прізвисько «Стрєлок»), що називає себе головнокомандуючим «ДНР», і більшість терористів втекли із Слов'янська.

6 липня Гіркін оголосив себе «військовим комендантом» Донецька.