На Луганщині терористи обстріляли з "Градів" житлові будинки: багато поранених

На Луганщині терористи обстріляли з «Градів» житлові будинки у населеному пункті Переможне, є чисельні поранені з боку мирного населення.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

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«Щойно стало відомо, що з району населеного пункту Краснодон по населеному пункту Переможне терористи нанесли масований вогневий наліт з застосуванням БМ 21 «Град». Бандити нанесли удар по жилих будинках місцевих мешканців. Є чисельні поранені з боку мирного населення. Інші деталі уточнюються», - повідомляє прес-центр АТО.