На Луганщині знищили бойовиків, які намагалися вирватися з оточення

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

При спробі перетнути блокпост на перехресті доріг Орлово-Іванів бійці сил АТО зупинили підозрілий автомобіль, з якого в них полетіла граната.

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Але, незважаючи на опір, злочинці були знищені.