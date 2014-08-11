На Луганщині знищили бойовиків, які намагалися вирватися з оточення
23:20, 11 серпня 2014Політика
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Терористи на Луганщині намагаються вирватися з кільця, яке, наче зашморг, все щільніше стискається навколо них.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.
При спробі перетнути блокпост на перехресті доріг Орлово-Іванів бійці сил АТО зупинили підозрілий автомобіль, з якого в них полетіла граната.
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Але, незважаючи на опір, злочинці були знищені.
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