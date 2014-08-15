Сили АТО в Донецьку знищили танк і 60 терористів - Ярош
22:39, 15 серпня 2014Політика
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В одній із промислових зон Донецька силами артилерії були знищені кілька десятків бойовиків, а також, щонайменше, один танк.
REUTERS
Про це в п'ятницю ввечері на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош.
"Тільки що скоригували вогонь артилерії по скупченню сепарів у одній із промзон Донецька. Комбриг 93-ї та його "боги війни" як завжди на висоті... Мінімум один танк згорів і 60 "п*дарасів" відправились у пекло", - написав Ярош.
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Водночас, за інформацією координатора групи "Інформаційний Опір" Дмитра Тимчука, активні бойові дії наразі точаться районах Донецька, Луганська, Іловайська, Шахтарська, Красного Луча.
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