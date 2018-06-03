Генсек НАТО: Російські війська проводять прямі військові операції всередині України

4-5 вересня в Уельсі відбудеться саміт НАТО, присвячений зміцненню колективної безпеки країн-членів Північноатлантичного альянсу на тлі агресії Росії проти України. Президент України Петро Порошенко отримав запрошення взяти участь у цих заходах. Планується, що представники країн Альянсу на зустрічі з ним обговорять пріоритети реформування збройних сил і приймуть конкретні кроки для допомоги Україні.

Як відомо, одним з таких кроків є створені НАТО чотири трастові фонди, наповнення яких допоможе розвинути різні аспекти оборонної системи України за стандартами Північноатлантичного альянсу. В першу чергу, йдеться про логістику, командування і контроль, кібербезпеку та соціальну допомогу військовим. Більше того, деякі країни-члени НАТО вже підтвердили готовність робити свої внески в ці фонди. Крім цього, військова інтервенція Росії в Україну, підтримка нею сепаратистів, які продовжують тероризувати українське населення, зумовлюють підняття на саміті НАТО і цього питання.

Напередодні саміту генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен дав в інтерв’ю УНІАН відповіді на деякі болючі питання.

Чи можемо ми сказати, що рішення, які будуть ухвалені насаміті НАТО, будуть означати нову еру у відносинах з Росією?

З кінця холодної війни, протягом більш ніж 20 років, ми витратили багато часу, щоб розвинути конструктивне партнерство з Росією. На саміті Росія-НАТО у 2010 році ми навіть вирішили разом, що будемо розвивати справжнє стратегічне партнерство. Але, як ми всі бачимо, Росія не вважає НАТО партнером. Навпаки, коли слухаєш політичних лідерів в Кремлі, розумієш, що вони вважають НАТО противником. Після того, як Росія почала свої неправомірні дії проти України, з квітня цього року, ми призупинили нашу практичну співпрацю з Росією. Це вплинуло на проекти практичного співробітництва, коли ми говоримо про Афганістан, боротьбу з тероризмом, боротьбу з наркотиками та піратством.

Я сильно шкодую з цього приводу, тому що у нас є і буде спільна зацікавленість у вирішенні цих проблем безпеки. Але, очевидно, після безжальних, незаконних військових дій Росії, які продовжуються в Україні, ми не можемо повернутися до того, щоб продовжувати справи, як завжди. Ситуація залишиться такою, як вона є, поки Росія не буде відповідати основним принципам установчих документів співробітництва Росія-НАТО.

Чи можете ви порівняти цей стан з новою «холодною війною»? Якщо ні, то які відмінності ви бачите?

Ми не говоримо про нову холодну війну. Це не ідеологічна криза, і ми не стикаємося знову з поновленою конкуренцією холодної війни по всьому світу. Але ми повинні бути готові до можливості того, що, в осяжному майбутньому, саме Росія може обрати конфронтацію замість співробітництва.

Яку стратегію ви бачите для майбутнього підходу до Росії?

Це багато в чому залежить від поведінки Росії. Очевидно, наші відносини не можуть бути «business as usual», поки Росія не виконає основоположні принципи співпраці Росія-НАТО і міжнародного права. Що стосується її дій в Україні, то я закликаю Росію обрати справжній шлях до миру, зупинити свої агресивні дії всередині України і підтримку сепаратистів. Це означає вивести свої війська з України, від українського кордону та взяти участь у щирому діалозі для мирного вирішення проблем. Це те, що, як говорить Росія, вона хоче, і це те, над чим працює вся міжнародна спільнота.

Якщо б у вас була можливість ще раз повернутися на посаду генерального секретаря НАТО, що б ви зробили по-іншому по відношенню до Росії і України?

Стало цілком зрозумілим, чому НАТО необхідне сьогодні і чому було необхідним в минулому. Альянс був дуже успішним у запобіганні перетворення холодної війни на гарячу. Ми також були дуже успішними після холодної війни у сприянні возз'єднанню Європи. Але тепер ми бачимо дугу кризи, яка оточує НАТО, на півночі і сході від Росії та України, на Близькому Сході та півдні Північної Африки. У цій атмосфері нестабільності та відсутності безпеки ви можете розглядати територію НАТО в якості зони миру та стабільності. Так що, я думаю, головний урок, який я вивчу, полягає в тому, що нам це необхідно зберегти. Ми повинні і далі інвестувати в нашу безпеку, якщо ми хочемо захистити і пропагувати цінності, на яких ми збудували наші суспільства –особисту свободу, демократію та верховенство права. Звичайно, за оборону та безпеку доводиться платити, але небезпека – набагато дорожче, і ми це побачили в Україні.

Як в практичному плані ви бачите зміцнення трансатлантичних зв’язків НАТО?

Наші трансатлантичні зв'язки зараз важливі, як ніколи. Після Другої Світової війни союзники працювали разом через Атлантику для просування наших цінностей, захисту наших людей і збереження міжнародного порядку, який заснований на правилах. Але сьогодні мир та стабільність, який ми побудували, перебуває під загрозою.

У світі, що змінюється, наша основна місія залишається тією ж самою: захищати територію, населення та спільні цінності всіх наших держав-членів. Наша прихильність колективній обороні залишається непохитною. На саміті в Уельсі ми повинні по-новому інвестувати в життєво важливі зв'язки між Європою та Америкою.Це включає в себе відхід від тенденції скорочення оборонних бюджетів та більш справедливий розподіл відповідальності за безпеку.

Який результат ми можемо очікувати від саміту для України?Чи плануєте ви двосторонню зустріч з президентом України?

Як знак нашої сильної підтримки і солідарності, на майбутньому саміті НАТО в Уельсі ми вирішили провести спеціальне засідання Комісії НАТО-Україна з президентом Порошенком. Так що я з нетерпінням чекаю там зустрічі з ним. Я очікую, що, під час засідання, будемо говорити про шляхи зміцнення нашого партнерства. Зокрема, що союзники забезпечать подальшувідчутну підтримку, щоб допомогти Україні підвищити своюздатність захищати себе, реформувати свої збройні сили і зміцнити свій потенціал.

Чи може країна, частина території якої анексована іншою країною, попросити членства і приєднатися до НАТО?

Це гіпотетичне питання. Ми судимо кожну країну-заявника за її чеснотами, та чи відповідає вона необхідним критеріям.

Яка ваша оцінка нинішньої ситуації в Україні та на кордоні з Росією?

Ми дуже стурбовані ситуацією в Україні. Вона швидко змінюється, вкрай небезпечна та непередбачувана. Російські війська та обладнання незаконно перетнули кордон в східній і південно-східній Україні. Це – не поодинока дія, а частина небезпечної поведінки, яка триває місяцями з метою дестабілізувати Україну як суверенну державу. Більше немає сумнівів, що російські війська проводять прямі військові операції всередині України.

Я обговорював ситуацію з президентом Порошенком та іншими українськими лідерами під час мого недавнього візиту до Києва. Ми будемо і далі обговорювати це в Уельсі. Ми, якомога швидше, хочемо бачити дипломатичне та мирне врегулювання кризи. Цілком зрозуміло, що тривалий конфлікт на сході зашкодить зусиллям побудувати безпечну, стабільну та процвітаючу Україну. І це зашкодить всім в регіоні, в тому числі, Росії.

Тим не менш, військова інтервенція Росії в Україну, підтримка нею сепаратистів, які продовжують тероризувати українське населення, повністю суперечать дипломатичним зусиллям з пошуку мирного рішення.

Росія повинна вивести свої війська з України та відвести їх від її кордонів, зупинити озброювати, фінансувати та навчати сепаратистів на сході України, зупинити свою насильницьку дестабілізацію країни та свою незаконну та нелегітимну анексію Криму.

Ірина Сомер