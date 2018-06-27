Коаліція і тендерна палата: хто кого розвалить швидше

Здавалося, нічого не провіщало бурі після того, як минулого вівторка на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради у першому читанні був проголосований законопроект про внесення змін до Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти».

І авторами цього документа були вельми авторитетні люди, які чудово розбираються в проблемах юриспруденції і боротьби з корупцією - народні депутати Роман Зварич (фракція НУ-НС) і Андрій Кожемякін (фракція БЮТ). І наміри, які вони мали в цьому законопроекті, начебто були благими.

Зокрема, пропоновані зміни передбачали спрощення механізму проведення процедур державних закупівель, впровадження безкоштовної публікації і оприлюднення оголошень про заплановану закупівлю, неможливість входження до складу тендерного комітету депутатів сільських, селищних, міських і районних рад, зменшення мінімальної кількості необхідних для проведення торгів учасників, збільшення мінімальних вартісних меж предмету закупівлі і ще багато чого корисного.

Щоправда, трохи насторожувало, що за цей проект закону не віддав свій голос жоден депутат з фракції НУ-НС, тоді як «за» проголосували 120 депутатів з фракції Партії регіонів, 135 - з БЮТ і 27 - з КПУ.

І ось у середу пролунав грім. Надзвичайно різку заяву у зв`язку з голосуванням за вказаний проект закону про держзакупівлі зробив глава Секретаріату Президента Віктор Балога. Він не добирав м`яких епітетів для своїх викривальних пасажів.

«Підпису Віктора Ющенка під цим документом не буде за жодних умов. Глава держави ніколи не благословить зловживання і темні маніпуляції з державними коштами. Він розраховував, що новий парламент наведе лад у держзакупівлях, проте фракція БЮТ, яка, керуючись особистою зацікавленістю, проголосувала за відверто корупційний законопроект, завдала удару по цих надіях», - рубав з плеча Балога.

Глава Секретаріату Президента висловив також резонансне припущення, що у разі ухвалення закону про держзакупівлі в цілому і ветування його Президентом - у Верховній Раді може з’явитися нова політична конфігурація. Адже для подолання президентського вето потрібно щонайменше 300 голосів народних депутатів, які можуть забезпечити лише фракції БЮТ, ПР і комуністів, оскільки фракції блоку «НУ-НС» і Блоку Литвина не підтримали законопроект у першому читанні.

На такі гучні звинувачення Віктора Балоги з’явилася негайна відповідь фракції БЮТ. В офіційній заяві наголошувалося, що «депутатів фракції БЮТ у Верховній Раді України, чесно кажучи, дивує позиція деяких політиків, які намагаються підняти бурю в склянці води». І наводилися аргументи в необгрунтованості різкої тональності висловів глави Секретаріату Президента.

У заяві БЮТ наголошувалося, що всі процедури щодо розробки, узгодження і ухвалення законопроекту чітко узгоджувалися зі всіма суб`єктами демократичної коаліції. Крім того «бютівці» нагадали, що, по-перше, саме ці зміни до закону були внесені на розгляд Верховної Ради за рішенням Політичної Ради коаліції демократичних сил. По-друге, на законопроекті, який голосувався у вівторок, стоять підписи заступників керівників фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Народного Союзу - Наша Україна» - Андрія Кожемякіна і Романа Зварича, відповідно. По-третє, саме ці зміни до Закону були остаточно і повністю узгоджені з Секретаріатом Президента України і завізовані першим заступником голови Секретаріату Олександром Шлапаком.

У цьому місці слід сказати, що Секретаріат Президента відкликавлист першого заступника керівника Секретаріату Олександра Шлапака до голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Олександра Ткаченка з рекомендацією прийняти законопроект про держзакупівлі в першому читанні за умови його подальшого удосконалення. «Цей лист не був узгоджений з главою держави і не представляє офіційну позицію Секретаріату», - пояснив Віктор Балога.

Проте відбулося відкликання листа Шлапака, наявністю якого виправдовувався БЮТ, тільки у четвер - вже після гучної заяви глави Секретаріату Президента. Трохи дивно, хіба ні?

Не внесли ясності у цю заплутану ситуацію і роз`яснення парламентарія з фракції НУ-НС Тараса Стецьківа, озвучені у четвер. За його словами, навколо цього законопроекту «був хаос». «Закон візував Шлапак, а потім його шеф Балога почав критикувати БЮТ за ухвалення закону», - розповів депутат. Також він повідомив, що спочатку народний депутат з фракції НУ-НС Роман Зварич завізував законопроект, а потім «фракція НУ-НС примусила його відкликати цей законопроект як неприйнятний».

В той же час коментарі Стецьківа з приводу ухвалення в першому читанні злощасного закону були набагато м`якші, ніж оцінки Балоги. Зокрема, він висловив упевненість, що фракція БЮТ не буде голосувати в другому читанні за законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Оскільки політична репутація для прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і БЮТ буде вища за комерційні інтереси деяких діячів цієї політичної сили.

А ось заява Віктора Ющенка, яку він зробив у четвер в ефірі телеканалу «Інтер», виявилася дуже близькою за змістом і духом з мессиджами Віктора Балоги. За словами Президента, робота, яка ведеться в парламенті за проектом змін до закону про держзакупівлі, є «по суті корупційною змовою», мета якої - продовжити життя існуючої системи. «І сьогодні мене турбує альянс, що виник між Партією регіонів і БЮТ, ну, комуністи - це така справа. Між цими двома силами, що пропонують сьогодні зберегти цю корупційну модель, яка відноситься до роботи і деяких народних депутатів або деяких осіб, що представляють ці політичні сили в парламенті», - відзначив Президент.

Що ж це за «темні сили» такі в парламенті, і чому вони так хочуть провести згаданий закон? Йдеться про сумнозвісну Тендерну палату України (ТПУ). Саме через неї останнім часом проводилися закупівлі товарів і послуг за державні кошти, і її існування передбачено зберегти в прийнятому у вівторок у першому читанні законопроекті.

Формально Тендерна палата є неприбутковим об`єднанням громадських організацій, яке контролює прозорість процесу державних закупівель. Насправді ж, і це відомо в Україні абсолютно всім, ТПУ сама перетворилася на потужний корупційний центр. За даними КРУ, тільки за першу половину 2007 року на тіньових тендерах країна втратила 930 млн. грн. А екс-міністр оборони, нині депутат з НУ-НС Анатолій Гриценко висловив днями в ефірі «5 каналу» думку, що через тіньові тендери бюджет щомісячно втрачає один мільярд гривень.

У вересні минулого року детально про корупційні схеми, що практикуються в ТПУ, розповіла на той час замміністра юстиції Інна Богословська. При Палаті були створені структури, що надають нібито якісь «консалтингові» послуги, обов`язкові для всіх без виключення учасників тендерів. Ключова ланка - ТОВ «Центр тендерних процедур і бізнес планування», серед засновників - Антон Яценко і Володимир Врублевський. Решта фірми-«консультанти» - а їх дуже багато - зареєстровані на родичів названих панів.

Богословська на спеціальній прес-конференції продемонструвала план-схему взаємозв`язків фірм-посередників, що годуються обслуговуванням тендерів, з представниками БЮТ. Вона показала лист Міністерства юстиції, в якому були наведені дані про 72 громадських організації і Союз громадських організацій «Тендерна палата України», засновниками якої є люди з прізвищами Яценко і Врублевський. Ці персони фігурують як засновники в усіх 72 громадських організаціях.

Окрім плати за «консалтингові» послуги, існує також багато інших видів зловживань з бюджетними коштами, пов`язаних з діяльністю Тендерної палати.

Певна річ, чимало представників малого і середнього бізнесу не можуть (і не хочуть) платити ці побори. Через що багато шкіл залишилися без забезпечення дітей харчуванням, лікарні - без необхідних хворим ліків і т.д., і т.п. Про все це добре відомо громадськості - не минає і дня, щоб телеканали не транслювали черговий репортаж про такі зловживання в різних регіонах України.

Треба сказати, що чітких спростувань з боку членів БЮТ щодо висунутих їм корупційних звинувачень так і не було. Єдине, що можна було почути, то це констатацію того факту, що довгий час Тендерну палату очолювала екс-депутат Партії регіонів Раїса Богатирьова, яка не могла не знати про те, що відбувається. Потім її замінив комуніст Ткаченко.

Як би там не було, певно, дуже навіть добре, що ця тема отримала в останні дні такий широкий резонанс. В той же час, деякі моменти політичного скандалу, що розгорівся, у зв`язку з голосуванням за законопроект БЮТ і заявами Балоги, а потім і Президента поки залишаються не до кінця зрозумілими.

По-перше, не дуже зрозуміла позиція депутатів фракції НУ-НС. Чи попередили вони своїх колег з БЮТ перед голосуванням у вівторок, що не підтримуватимуть цей законопроект? І чи запропонували вони «бютівцям» також утриматися від голосування?

По-друге, виглядає не вельми переконливо різкість заяви Віктора Балоги в середу. Оскільки, думається, з союзниками варто було спочатку обговорити всі питання непублічно, а вже після цього і лише у разі їх незгоди виносити сміття з хати. Тим більше що законопроект проголосований лише в першому читанні, а до другого він може бути змінений до невпізнання.

Ну а відповіді на два найпринциповіших важливих питання в цьому плані цікавлять, поза сумнівом, український народ ще більше. Вони не є суто політичними. А саме: чи має намір верховна влада в особі Президента, парламенту і уряду таки покласти край беззаконню в системі держзакупівель? І чи понесуть ті, хто нажив на бюджетних ресурсах сотні мільйонів або навіть мільярди гривень, відповідне кримінальне покарання?

Юрій Глухов