Балога відкликав з Верховної Ради лист Шлапака

Секретаріат Президента відкликав лист першого заступника керівника Секретаріату глави держави Олександра ШЛАПАКА до голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Олександра ТКАЧЕНКА з рекомендацією прийняти законопроект про держзакупівлі у першому читанні за умови його подальшого удосконалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це поінформував керівник СП Віктор БАЛОГА.

«Цей лист не був погоджений з главою держави і не представляє офіційної позиції Секретаріату», – пояснив В.БАЛОГА.

У свою чергу, О.ШЛАПАК наголосив на необхідності якнайшвидшого та рішучого впорядкування закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, очищення цієї сфери від корупції та зловживань.

За його словами, нинішній порядок проведення відповідних процедур фактично перетворив держзакупівлі на тіньовий клондайк для спритних ділків і їхніх покровителів з владних кабінетів. Президент Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності наведення порядку в цьому питанні, сподіваючись на злагоджену роботу демократичної коаліції та сформованого нею Кабінету міністрів.

Водночас, на думку О.ШЛАПАКА, прийнятий Верховною Радою 12 лютого у першому читанні змінений законопроект про держзакупівлі не зможе вплинути на здійснення якісних змін у цій сфері. Більше того, він зберігає існуючі непрозорі схеми тендерів, а значить і широкі можливості для махінацій і темних оборудок.

Зокрема, у схваленому законопроекті збережено міжвідомчу комісію з питань державних закупівель, яка вже давно стала джерелом масштабних зловживань і тіньового збагачення. «Подвійні стандарти, які застосовує цей орган при організації тендерних конкурсів, обертаються багатомільйонними хабарами і «винагородами». Правоохоронні органи повинні притягти всіх нечистих на руку ділків до відповідальності», - наголосив О.ШЛАПАК.

За його словами, ухвалений законопроект навіть не обмежує компетенцію Тендерної палати, яка наділена невластивими владними повноваженнями. Її функції, щонайменше, потрібно значно скоротити, звівши їх до громадського контролю за тендерами. Не змінюється порядок проведення закупівель в одного учасника та торгів з обмеженою участю. Ці процедури, на переконання О.ШЛАПАКА, потрібно значно спростити.

«Ще одне джерело для зловживань дає відмова від створення державних систем інформування (у тому числі через мережу Інтернет) про заплановані закупівлі та їх учасників. Зараз оголошення про закупівлі розміщуються за гроші через мережу пов’язаних між собою комерційних структур, що обмежує рівний доступ до відповідної інформації», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також зауважив, що в ухваленому документі залишається можливість оскарження будь-якою особою в суді або Міжвідомчій комісії рішень і дій замовника товарів і послуг. Це – постійний фактор тиску і маніпуляцій при здійсненні закупівель. Існує багато інших положень законопроекту, які унеможливлюють докорінні якісні зміни в сфері держзакупівель, зберігають широкі можливості для зловживань і корупції.

У свою чергу, В.БАЛОГА раз наголосив, що у разі схвалення прийнятого 12 лютого законопроекту про держзакупівлі в цілому глава держави не підпише документ, який узаконює корупцію в цій сфері.

«У разі, якщо фракції БЮТ, Партії регіонів і комуністів об’єднаються для подолання вето Президента, це підтвердить існування у Верховній Раді нової політичної конфігурації», – вважає керівник Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада затвердила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внесений народними депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) і Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ (БЮТ).

“За” проголосували 282 з 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, “за” проголосували 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – з БЮТ і 27 – із КПУ. Не голосували у повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина.

В той же день В.БАЛОГА різко негативно оцінив прийняття сьогодні в першому читанні законопроекту про закупівлі товарів і послуг за державні кошти.

13 лютого фракція БЮТ заявила, що всі процедури з розробки, узгодження та прийняття законопроекту про державні закупівлі чітко погоджувались зі всіма суб’єктами демократичної коаліції.

Члени БЮТ заявили, що “по-перше, саме ці зміни до закону було внесено на розгляд Верховної Ради за рішенням Політичної Ради коаліції демократичних сил. По-друге, на законопроекті, який голосувався вчора, стоять підписи заступників керівників фракцій Блоку Юлії Тимошенко та «Народного Союзу - Наша Україна» – Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА та Романа ЗВАРИЧА, відповідно. По-третє, саме ці зміни до закону були остаточно і цілком погоджені із Секретаріатом Президента України та завізовані першим заступником голови Секретаріату Олександром ШЛАПАКОМ”.