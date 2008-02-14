У НУ-НС думають, що Тимошенко не піде на поводі своїх олігархів

Народний депутат від фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ впевнений, що фракція БЮТ не голосуватиме у другому читанні за законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю УНІАН.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, політична репутація для прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та БЮТ буде вища за комерційні інтереси деяких діячів цієї політичної сили.

Як зазначив депутат НУ-НС, відхиливши даний законопроект, коаліція внесе новий, яким передбачатиметься ліквідація Тендерної палати і повернення до тендерних процедур, які існували на початок 2004 року.

«Ми розуміємо, яке лобістське угруповання є в БЮТ, котре виступає за прийняття даного закону, але ми розуміємо також, що для БЮТ і для її лідера питання політичної репутації буде стояти вище, ніж комерційні інтереси деяких діячів від БЮТ», - підкреслив Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, навколо даного законопроекту «був хаос». «Закон візував ШЛАПАК, а потім його шеф БАЛОГА почав критикувати БЮТ за прийняття закону», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Також, за його словами, спочатку народний депутат із фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ завізував даний законопроект, а потім «фракція НУ-НС примусила його відкликати цей законопроект як неприйнятний». Зараз, сказав Т.СТЕЦЬКІВ, фракція НУ-НС висунула «чітку і ясну вимогу, що закон має бути радикально перероблений, і він не може прийматися в другому читанні». Він висловив переконання, що коаліція буде єдиною в даному питанні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого ВРприйняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внесений народними депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) і Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ (БЮТ).

“За” прийняття у першому читанні змін до закону про держзакупівлі проголосували 282 із 445 народних депутатів, зареєстрованих в залі. За проголосували 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – із БЮТ і 27 – з КПУ. Не голосували в повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блока Литвина.