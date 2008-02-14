БЮТ здивований позицією Балоги щодо закону про тендерні закупівлі

БЮТ здивований позицією Секретаріату Президента України щодо закону про тендерні закупівлі.

Про це йдеться у заяві БЮТ, текст якої є в розпорядженні агентства УНІАН.

У БЮТ нагадали, що спочатку Секретаріат Президента в особі першого заступника глави СП Олександра ШЛАПАКА рекомендує Верховній Раді прийняти закон, а потім, після розгляду у першому читанні, відкликає свою рекомендацію.

При цьому, одним з ініціаторів внесення законопроекту на розгляд парламенту виступає представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Роман ЗВАРИЧ, який також спочатку ставить свій підпис під законопроектом, а потім, уже перед самим його схваленням, заявляє про відкликання підпису.

”Такі «коливання політичної лінії» ніяк не сприяють законотворчому процесу і викликають, щонайменше, відверте здивування”, - зазначається у заяві БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА різко негативно оцінив прийняття у першому читанні законопроекту про закупівлі товарів і послуг за державні кошти, який «зберігає існуючі на сьогодні корупційні, непрозорі способи проведення тендерних процедур».

За словами В.БАЛОГИ, голосування за цей законопроект консервує колосальні зловживання при проведенні держзакупівель. В.БАЛОГА звернув увагу, що фракція НУ-НС не підтримала законопроект про держзакупівлі, який не змінює старий, корупційний порядок їх проведення. Натомість він наголошує, що переважна більшість народних депутатів із фракції БЮТ проголосували «за», разом із депутатами від Партії регіонів і комуністами. «Причини зрозумілі, адже авторами-розробниками існуючого «темного» порядку тендерних закупівель є окремі депутати від БЮТ, які разом із «регіоналами» мають від цього дуже-дуже конкретний зиск», - заявив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату вказав, що це вже вдруге за рік фракція БЮТ голосує так, як це роблять фракції Партії регіонів і комуністів. Вперше це сталося торік під час незаконного протягування через Верховну Раду п’ятого скликання неконституційного Закону «Про Кабінет міністрів», зазначив він. На думку В.БАЛОГИ, сьогодні для широкої громадськості очевидною стала нова політична комбінація у парламенті – корисливий тандем БЮТ-Партії регіонів. «Розмови про те, що блок НУ-НС міг утворити так звану широку коаліцію, так і залишилися гіпотезами. Натомість БЮТ перейшов до практичних дій, зовсім не турбуючись про відповідальність перед своїми виборцями», - заявив В.БАЛОГА.

12 лютого за прийняття у першому читанні змін до закону про держзакупівлі проголосували 282 із 445 народних депутатів, зареєстрованих в залі: 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – із БЮТ і 27 – з КПУ. Не голосували у повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина.

Офіційний сайт БЮТ демонструє документи за підписами Олександра Шлапака та Романа Зварича на підтримку Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».