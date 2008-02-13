Балога заявляє, що БЮТ спотворює волю виборців

Президент України не підпише закон про державні закупівлі, який зберігає і розвиває можливості для корупційних оборудок, заявляє глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Як повідомляє прес-служба Президента, коментуючи ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроекту про придбання товарів і послуг за державні кошти, В.БАЛОГА висловив сподівання, що при доопрацюванні цього документа у нього будуть внесені суттєві зміни, які ліквідують можливості для корупції та зловживань при здійсненні тендерних процедур.

Він нагадав, що глава держави пропонував істотно змінити функції Тендерної палати, скасувати спеціальну міжвідомчу комісію і запровадити механізм громадського контролю, що в сукупності давало б змогу проводити держзакупівлі за прозорими правилами. «Без сумніву, в цій сфері слід остаточно навести лад, потрібні рішучі і негайні зміни. Однак вчорашнє результативне голосування фракцій БЮТ, Партії регіонів і комуністів за законопроект, який зберігає і розвиває можливості для нових корупційних оборудок, лише робить ще густішою «тінь» у тендерах. Треба чітко усвідомлювати: схвалений у першому читанні проект закону не тільки не вирішує проблем, а навпаки – поглиблює їх»., - зауважив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату заявив, що у разі остаточного прийняття закону Президент не підпише його. «Підпису Віктора ЮЩЕНКА під цим документом не буде за жодних умов. Глава держави ніколи не благословить зловживань і темних маніпуляцій із державними коштами. Він розраховував, що новий парламент наведе порядок у держзакупівлях, однак фракція БЮТ, яка з мотивів особистої зацікавленості проголосувала за відверто корупційний законопроект, завдала удару по цих сподіваннях», - наголосив В.БАЛОГА.

Він припустив, що у разі прийняття закону про держзакупівлі в цілому і ветування його Президентом у Верховній Раді може проявитися нова політична конфігурація, адже для подолання президентського вето потрібно щонайменше 300 голосів народних депутатів, які можуть забезпечити тільки фракції БЮТ, ПР і комуністів, оскільки фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина не підтримали законопроект у першому читанні.

«Щонайменше третє спільне голосування «бютівців» і «регіоналів», очевидно, слід буде розцінювати як фактичне оформлення та підтвердження нового формату коаліції. Такий крутий віраж у розстановці парламентських сил означатиме, що де-факто більшість у ВР не відповідає коаліційній угоді. Також спотворюється волевиявлення виборців, які голосували за майбутню коаліцію між БЮТ і НУ-НС. Наслідки усіх цих нових обставин прогнозувати важко», – сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада затвердила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внесений народними депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) і Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ (БЮТ).

“За” проголосували 282 з 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, “за” проголосували 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – з БЮТ і 27 – із КПУ. Не голосували у повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина.

Законопроектом пропонується збільшити мінімальні суми закупівлі, при яких замовники зобов`язані проводити процедуру державних закупівель, а також ввести безплатні публікації оголошень про заплановану закупівлю або про проведення попередньої кваліфікації.

Також у проекті документа пропонується спростити механізм проведення процедур держзакупівель товарів, робіт і послуг, зокрема на місцевому рівні.

Згідно з проектом закону, до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель мають входити представники від об`єднань органів місцевого самоврядування, а до складу тендерного комітету не повинні входити депутати сільських, селищних, міських, районних в містах, районних, обласних, Київської і Севастопольської міських рад.

У пояснювальній записці до проекту закону наголошується, що документом «вводиться порядок здійснення процедури закупівлі товарів: на принципах міжвідомчої координації, за кошти місцевих бюджетів під керівництвом відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування".

Визначаються також чіткі терміни для розгляду Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель звернень щодо можливості застосування процедур закупівлі з обмеженою участю і у одного учасника.

Розробники проекту пропонують виключити з діючого закону норми про припинення платежів органами Державного казначейства у разі судового оскарження.

Пропонується зменшити мінімальну кількість учасників торгів, необхідних для їх проведення. Замовники наділяються правом передбачати в договорах попередню оплату без додаткових узгоджень.