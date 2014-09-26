Кабмін пропонує ВР ратифікувати угоду з Чехією про військові поховання

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді ратифікувати угоду між урядами України та Чехії про військові поховання.

Відповідне розпорядження від 23 вересня 2014 р. № 886-р опубліковане на Урядовому порталі. Читайте такожЧеська опозиція вимагає від прем'єра пояснень, чому він проти посилення санкцій щодо Росії «Подати на ратифікацію Верховною Радою України угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Чеської Республіки про військові поховання, вчинену 21 жовтня 2013 р. у м. Києві», - йдеться в документі.

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