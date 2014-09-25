На наступному засіданні Рада розгляне законопроект про скасування позаблокового статусу

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Верховної Ради. «Сьогодні у ЗМІ був оприлюднений указ президента Петра Порошенка. Зокрема, згідно з цим указом, Кабінет міністрів має розробити та подати президентові законопроект про внесення змін у деякі закони щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості - для внесення на розгляд Верховної Ради як невідкладний», - відзначили в прес-службі парламенту.

Читайте такожПорошенко доручив Кабміну невідкладно відмовитися від позаблоковості України В той же час, як зазначає з цього приводу прес-служба Ради, відповідний законопроект №4561а «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України», в якому передбачено відмову від позаблокового статусу країни, був внесений до парламенту Кабінетом міністрів ще 29 серпня і буде розглянутий на наступному засіданні Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд України схвалив проект закону про скасування позаблокового статусу країни та відновлення курсу на членство країни в НАТО. Спікер парламенту Олександр Турчинов 11 вересня висловлював думку, що в парламенті вистачить голосів для скасування позаблокового статусу України.