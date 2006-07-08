Лідер Регіонів вирушив на переговори з ”темною конячкою”

У понеділок, 10 липня, стануть відомі результати переговорів про створення широкої коаліції в форматі Партії регіонів, СПУ, КПУ і «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після Всеукраїнського форуму депутатів всіх рівнів від Партії регіонів повідомив журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, він зараз відправляється на переговори з даного питання, не уточнивши при цьому, з ким саме вестимуться переговори.

На запитання про те, на які компроміси готова піти Партія регіонів у переговорах з «Нашою Україною», В.ЯНУКОВИЧ відповів, що у Партії регіонів і «Нашої України» немає істотних розбіжностей, «а є незначні деталі».

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, вчора політрада Партії регіонів ухвалила рішення про відкритість нової коаліції для інших політичних сил і фракцій.

Коментуючи можливість висунення іншої кандидатури на пост прем`єр-міністра (нова коаліція пропонує на цю посаду саме В.ЯНУКОВИЧА) в разі створення широкої коаліції з участю «Нашої України», він підкреслив: «Неможливо».