Вашингтон досі сподівається на мирне врегулювання ситуації.

США розраховують на 18 сценаріїв санкцій проти Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповіла заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

"Я не збираються попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. Я просто скажу, що ми з союзниками готові завдати гострий біль дуже швидко, якщо Росія піде на якийсь крок у будь-якій формі", - відповіла Нуланд.

Нуланд підтвердила, що США зацікавлені у дипломатичному вирішенні кризи на російсько-українському прикордонні.

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Загроза повномасштабного нападу Росії на Україну: що відомо

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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