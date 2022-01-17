Делегація американських сенаторів у Києві зустрілася з Зеленським і відреагувала на загрозу нової агресії РФ проти України.

Сенатори Сполучених Штатів Америки жорстко попередили президента Російської Федерації Володимира Путіна, що той зробить найбільшу помилку у кар'єрі, якщо знову вдереться в Україну зі своїми військами, які стягнуті до кордонів нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це делегація американських сенаторів повідомила журналістам у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Сенатор від Демократичної партії Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) заявила, що делегація американських сенаторів прибула в Україну з рішучою підтримкою її суверенітету.

"Ми також хочемо надіслати повідомлення президенту Путіну, що він повинен зрозуміти, що ми на стороні України, коли ви думаєте про майбутнє, і якщо він погрожуватиме суверенітету України, ми притягнемо його до відповідальності", – наголосила Шахін.

Сенатор від Республіканської партії Роб Портман (штат Огайо) заявив, що американська делегація на зустрічах у Києві поцікавилася у представників української влади, що США можуть зробити більше на підтримку України у співпраці з країнами-союзниками й країнами-поборниками свободи в усьому світі.

"І у нас є корисна інформація, що ми можемо вам допомогти ще більше, аби бути здатними стримати можливість безглуздого і непотрібного російського воєнного нарощення на кордоні і потенційного закордонного вторгнення в Україну", – зазначила Портман.

Разом з тим, сенатор-демократ Емі Клобучар (штат Міннесота) підкреслила, що виступила співавтором законопроекту про нові санкції проти Росії (документ запропонувала група сенаторів на чолі з республіканцем Робертом Менендесом).

"Наше повідомлення про те, що будуть наслідки, якщо він (Путін – Ред.) вирішить порушити недоторканість цієї демократії", – наголосила Клобучар.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер (штат Міссісіпі) наголосив, що в усьому світі засуджуються незаконні дії Путіна проти суверенітету і територіальної цілісності України та інших суверенних країн.

Як сказав Вікер, Парламентська асамблея ОБСЄ після незаконної анексії Криму і вторгнення Росії на схід України засудила режим Путіна за порушення кожного принципу документів, під дякими Росія підписалася, коли стала учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Своєю чергою, сенатор-демократ Кріс Мерфі (штат Коннектикут) заявив, що демократія в США буде сильнішою, якщо демократія буде сильною в Україні.

"Наша свобода у Сполучених Штатах ставиться під загрозу, коли українська свобода перебуває під загрозою. Ми взаємопов’язані", – наголосив Мерфі.

Читайте такожУ Польщі розповіли про можливі дії НАТО у разі вторгнення Росії в УкраїнуВін додав, що дії Росії в Криму і на сході України, а також дії, які РФ планує здійснити сьогодні, являють найбільш серйозне посягання на післявоєнний порядок з часів Другої світової війни у наш час.

"Ми прибули сюди, аби надіслати двопартійне беззастережне повідомлення, що Сполучені Штати, Європа і Україна забезпечать, що якщо Росія вирішить здійснити традиційне вторгнення в Україну, то їй доведеться зазнати серйозних економічних збитків разом з силами безпеки", – зазначив Мерфі.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер (штат Північна Дакота) висловив сподівання, що Путін і Росія відмовляться від агресії, бо інакше будь-яка агресія зазначає відсічі.

Також сенатор-демократ Річард Блюменталь (штат Коннектикут) заявив, що "Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар’єрі, бо недооцінив, як відважно український народ буде боротися з ним, якщо він вдереться".

"І ми застосуємо нищівні економічні санкції, але більш важливо, ми дамо українському народу летальне озброєння, яке потрібне для захисту їхніх життів. Чи це йдеться про "Джавеліни" або "Стінгери", чи стрілецьку зброю або катери, але Росія заплатить ціну, будуть наслідки. І Володимир Путін увійде в історію як парія (як той, кого усі цураються – Ред.)", – сказав Блюменталь.

Загроза нової агресії Росії проти України – що варто знати

РФ у 2014 році захопила український Крим, а потім вдерлася на частину Донбасу й почала підтримувати бойовиків, які створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Низка західних країн покарали Росію за агресію – запровадили санкції.

Восени минуло року з'явилася інформація, що російська сторона стягнула до кордону з Україною значну кількість військових та техніки. Країна Заходу були занепокоєні такими діями РФ та пригрозили їй серйозними наслідками у разі вторгнення в нашу країну.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони української держави Кирило Буданов наприкінці листопада 2021-го повідомив, що РФ стягнула до кордону понад 90 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення на початку цього року.

Після того, як ситуація на кордоні загострилась, Росія висунула вимоги НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". Зокрема, РФ вимагала, щоб Україна не стала членом Альянсу.

З цього приводу у Брюсселі пройшла низка зустрічей між представниками НАТО, Росії та США.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що блок не відмовиться від прийняття до своїх лав країн, які цього забажають.

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