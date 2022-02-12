Британських інструкторів направили на Україну для навчання місцевих військовослужбовців.

Великобританія відкликає своїх військових інструкторів з території України.

Британські військові інструктори залишать Україну 12-13 лютого. Про це заявив заступник міністра оборони Сполученого Королівства Джеймс Хіпі, повідомляє ВВС.

Крім того, Хіпі нагадав, що Великобританія закликала всіх своїх громадян покинути Україну через побоювання швидкого російського вторгнення.

Хіпі зазначив, що британська влада не зможе допомогти з евакуацією співгромадян у разі вторгнення Росії на Україну.

Російська загроза та евакуація з України:

У січні 2022 року Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд членів їх сімей з посольства в Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

Посольство Сполучених Штатів закликало американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемії коронавірусної інфекції.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишалися в Україні про те, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян залишити територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Великобританія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав громадян США покинути Україну протягом 48 годин. Він попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то нарвуться на ризик, що потім не буде ніякої можливості для виїзду і не буде ніякої перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

12 лютого 2022 року Німеччина закликала своїх громадян залишити Україну.