Громадян Німеччини просять оцінити важливість їхнього перебування в Україні та, якщо воно не є вкрай необхідним, залишити країну.

На тлі загострення ситуації на українському кордоні та зростаючого ризику військового вторгнення російських військ на територію України, уряд Німеччини закликає своїх громадян виїхати з України.

Про це повідомляють DW і Der Spiegel.

Громадян Німеччини просять оцінити важливість їхнього перебування в Україні та, якщо воно не є вкрай необхідним, залишити країну.

"Якщо ви зараз перебуваєте в Україні, переконайтеся, що ваша присутність абсолютно необхідна. Якщо це не так, залиште країну в найкоротші терміни", — рекомендували у відомстві.

У Міністерстві закордонних справ ФРН попередили, що не можна виключати військовий конфлікт між Росією та Україною і заявили про закриття одного з консульств в Донецьку, офіс якого тимчасово розташований в Дніпрі.

Російська загроза та евакуація громадян США:

У січні 2022 року Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд членів їх сімей з посольства в Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

Посольство Сполучених Штатів закликало американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемії коронавірусної інфекції.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишалися в Україні про те, що вони мають негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян покинути територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Великобританія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав громадян США залишити Україну протягом 48 годин. Він попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то нарвуться на ризик, що потім не буде ніякої можливості для виїзду і не буде ніякої перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.