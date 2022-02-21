"Чужа війна" й депутати-втікачі. Російська агресія найбільше злякала прихильників Росії

На словах – відважні, а на ділі… втекли першими. Деякі народні депутати, лише зачули про високу ймовірність ескалації з боку Росії, раптово чкурнули подалі з України. Найбільше втікачів - який збіг! – у проросійської фракції "Опозиційна платформа – за життя".

Вони регулярно "проклинають захід" і навіть вітають Владіміра Путіна з днем народження. Однак коли їхній "кумир" заходився погрожувати захопленням Києва, нардепи, які самі ж і кликали його, раптово вилетіли з країни. І чомусь не в Росію, яку так люблять на словах, а у такий ненависний для них Захід.

Загалом на минулому пленарному тижні у Верховній Раді "недорахувалися" дванадцяти депутатів ОПЗЖ. Та лідеру Юрію Бойко якось все одно.

"Ми, чесно кажучи, не слідкуємо особо. Ну… Я на місці. Більшість у нас на місці", - розповів він "Грошам".

Тиждень тому, на піку путінських погроз про вторгнення, в Україні не виявилося також п’ятьох депутатів від "Слуги народу", двох від "Голосу", а також чотирьох позафракційних. Невже злякалися?

"Під час виборчої кампанії всі били себе у груди, що хочуть захищати країну. Але чомусь, коли прилітає загроза, вони одразу тікають", - нагадує "Грошам" політолог Микола Давидюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав нардепів терміново повернутися: "Я хочу від себе попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну. Вважаю, що вони мають повернутися, інакше нам потрібно всім як державі, як керівництву, робити висновки".

Та чи дослухалися до президента народні депутати? Чому взагалі покинули країну в критичний момент? І що говорять парламентські колеги про "втікачів"? Засуджують чи підтримують?

Одіозний нардеп Ілля Кива завжди вихвалявся своєю "войовничістю", та нині – втік. Закидає: то не його війна. І навіть повертатися не збирається. Та й поїхав не куди-небудь, а грітися під теплим іспанським сонечком.

Йому зараз явно не до справ державних. Якщо слідкувати за соцмережами, то депутат безтурботно займається спортом, але й не соромиться вмикатися в етери російських каналів.

"Шеф" Юрій Бойко кинувся "колегу" захищати. "Пан Кива і так воював. Ну, а насправді він, наскільки я знаю, через особисті потреби поїхав. Він давно там, спеціально не виїздив", - розповів депутат "Грошам".

Та однопартійці розкривають таємницю, що ж за "особисті потреби" такі?

"Родичі: дружина, дитина, мама Киви знаходяться за кордоном. Я знаю, що він часто туди їздив. Чому вони там знаходяться? Не знаю. Вони, мабуть, там завжди знаходилися, а може з якихось причин вони там живуть. Не знаю, може його дружина має іноземне громадянство", - розповів "Грошам" народний депутат від ОПЗЖ Анатолій Бурміч.

І не соромно палкому фанату Путіна вивозити сім’ю в "прокляту Європу"?

В сесійній залі сектор ОПЗЖ - напівпорожній. За даними порталу "Рада", відсутні, зокрема, Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Віталій Борт та Вадим Рабінович. Останній – у теплому Ізраїлі. Начебто полетів ще до новин про вторгнення. І – дуже вчасно! – захворів на коронавірус.

"Рабінович захворів. Він був в Ізраїлі ще два тижні тому, він не міг повернутися. Зараз чекає на тест", - каже "Грошам" Юрій Бойко.

Може, й інші "втікачі" просто захворіли? "Гроші" намагалися додзвонитися до депутатів, щоб запитати, де вони, чому поїхали і чи збираються повертатися? Та у більшості телефон просто вимкнений.

Слухавку взяла лише нардеп від ОПЗЖ Наталія Королевська. Вона, за інформацією ЗМІ, ще 9 лютого поїхала у Ригу. До слова, звідти часто транзитом добираються до… Москви.

"Не знаю, коли змогла, тоді й повернулася. Я вдома, всі вдома, все спокійно. Не переживайте, не робіть на пустому місці сенсацію. Я достатньо часто кудись літаю. Я ж не могла спрогнозувати, що саме зараз, у цей момент почнеться оця істерія, де знаходяться народні депутати. Я за особистих обставин літала. Мені було потрібно", - розповіла Королевська "Грошам" телефоном.

Телефонували їй у п’ятницю, 18 лютого. До цього в парламенті "Гроші" її не бачили, але, згідно з даними порталу "Рада", 18 лютого Королевська в парламенті все ж була.

Її колега, колишній "тіньовий мер" столиці та забудовник Вадим Столар 12 лютого "відчалив" з України. Запевняє, що у критичний час для держави літав у Німеччину на ювілей бабусі. Нині божиться, що вже на Батьківщині.

"Коли я полетів в суботу, про це одразу всі написали – вітчизняні, іноземні ЗМІ. Подумав, що я дуже популярний. Але ось я вже другий день в Україні, але ніхто про це не пише", - написав він на своїй сторінці в одній з соцмереж.

Утім на роботу Столар, схоже, "забив". Протягом критично важливого тижня в парламенті жодного разу так і не з’явився.

До початку сесійного тижня встиг повернутися і позафракційний проросійський депутат Вадим Новинський. У Мюнхен, каже "Грошам", полетів 10-го лютого планово. І повернувся 14-го. А у понеділок ще навіть встиг провести богослужіння в УПЦ МП.

"Я увечері в четвер полетів в Мюнхен і вчора десь у другій половині дня повернувся назад. Це була планова поїздка, ніяких форс-мажорів ні в той бік, ні у зворотній, не було", - заявив він.

Але на роботі пан Новинський надовго не затримався. Один день у Верховній Раді і, схоже, йому захотілося змінити обстановку. Поїхав у Маріуполь. Там супроводжував іншого "втікача" з країни – Ріната Ахметова. Останній прилетів у Маріуполь 16-го лютого, але вже 18-го знову відлетів. Цього разу до Женеви. Ну, не гоже довго бути в країні під час можливого нападу.

Інший мільярдер - Віктор Пінчук - також повернувся в Україну 16-го лютого. Того ж дня він був у Дніпрі, де проводив зустрічі, зокрема, зі студентами та представниками мерії. Але, де був і як довго – невідомо.

Справді, більшість нардепів на минулому тижні все ж повернулися. Зокрема, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, який був у Парижі. Свою поїздку він назвав плановою і повернувся ще до початку сесійного тижня.

"У мене було відрядження оформлене за півтора місяця, якщо не помиляюсь", - розповів він "Грошам".

Не стосувався заклик президента і нардепа від "Слуги народу" Ігоря Кривошеєва. Каже: їздив у відпустку до Мадриду і повернувся ще до понеділка.

"Я у відпустці був. Брав офіційну відпустку за свій рахунок", - сказав він "Грошам".

16-го лютого в сесійну залу Верховної Ради прийшли і деякі інші народні депутати. З поїздок повернулися, зокрема, слуги народу: Олександр Аліксейчук, який був у Катарі, Ірина Аллахвердієва, яка перебувала в Дубаї. До речі, Дубаї обрав і інший провладний політик – Євген Пивоваров. На питання "Грошей", чи їздив відпочивати, чи злякався нападу, відповів: "Загроза лише у вашій голові… Був там за особистий кошт, був там на вихідні дні, тобто в п’ятницю ввечері вилетів, пропахав там два дні, реально, без сну та відпочинку, і в понеділок зранку вже був тут".

І хоча на роботу нардепи ходити не хочуть, та й, ймовірно, не люблять, покарати їх за це, за словами експертів, не можна. Навіть попри те, що покидають країну вони в критичний момент.

"В таких випадках покарання виключно політичне. Це повинні оцінювати виборці. Ми не можемо придумати закони по ходу і потім вносити якісь покарання. Так працює демократія, ми не можемо придумувати покарання для тих, хто полетів", - каже "Грошам" політолог Микола Давидюк.

Однак, вихід, принаймні на майбутнє, все ж є. Деякі нардепи планують заборонити парламентарям вилітати за кордон, якщо в Україні буде введений військовий стан.

"Зараз ми працюємо над вирішенням цього питання, тому що є суспільний запит, справді, на відповідальність таких людей. І треба владнати питання, що ми не можемо просто позбавити депутатського мандата, адже це регулюється Конституцією. Відповідно, є пропозиція заборонити під час, наприклад, військового стану виїзд закордон таким особам. Відповідно, можливо, ввести кримінальну відповідальність за це і таким чином, через кримінальну відповідальність, потім позбавляти депутатського мандата", - розповів "Грошам" народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв.

Поки все це лише розмови. І "Гроші" сподіваються, що до військового стану наша країна не дійде. Але виїзд за кордон депутатів має хоча б показати їх виборцям, що не всі парламентарі готові працювати на користь країни та захищати їх інтереси.

Повний сюжет про те, хто з депутатів та як саме виправдовував свою відсутність в країні й коментував обставини, які змушують парламентарів та політиків їхати позаочі у критичний момент для держави, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Єва Ніколашвілі